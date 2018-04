Coupe du roi: Des supporters du Barça interdits de porter du jaune, Puigdemont réagit

Samedi soir à Madrid, tout s’est bien passé pour le FC Barcelone sur le terrain, où les coéquipiers de Lionel Messi ont détruit le FC Séville en finale de Coupe du roi. Dans les tribunes du Wanda Metropolitano – habituelle demeure de l’Atlético – c’était en revanche moins simple pour les supporters catalans.

Des images diffusées par plusieurs chaînes de télévision montrent en effet que des policiers ont obligé des supporters du Barça à mettre à la poubelle leur tee-shirt jaune à l’entrée du stade. Pourquoi ? Beaucoup de Catalans arborent cette couleur en soutien aux neuf dirigeants indépendantistes en détention provisoire près de Madrid pour leur rôle présumé dans la marche vers l’indépendance de la région à l’automne dernier.

If a simple colour is now an offence against the state, what's next? Spanish political police 🚫 #copadelreyfinal pic.twitter.com/8H4yRuZQR8