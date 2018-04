Football: La FIFA veut mettre un gros stop au prêt

FOOTBALL Les gros clubs abusant largement des prêts dans le football, avec parfois plus de 40 joueurs prêtés, la FIFA réfléchit à bannir ce système...

Gianni Infantino, président de la FIFA. — Matt Dunham/AP/SIPA

Les prêts dans le football, qui se multiplie comme des buts de Ronaldo ces derniers temps, seront-ils bientôt interdits ? C’est en tout cas l’une des mesures envisagées par la FIFA selon le magazine France Football. L’organisation mondiale du foot se réunit depuis quelques mois avec d’autres grands acteurs du ballon rond pour envisager les règles du football de demain.

L’interdiction des prêts est sérieusement envisagée, au vu de l’usage abusif qu’en font les clubs. Ainsi, la Juventus a prêté 41 joueurs cette saison (!), l’Udinese 27, Chelsea 22 et Manchester City 18 (on a vérifié, pas de défenseur de haut niveau qui pourrait sauver Guardiola ce soir face à Liverpool). En France, c’est Monaco qui détient le record, et qui pourrait aligner toute une équipe sur le terrain, puisque 11 de leurs joueurs sont prêtés.

Si la FIFA interdit les prêts pic.twitter.com/M1aINdYyx4 — Causerie (@causeriemag) April 9, 2018



La FIFA songe donc à mettre un gros stop à cette pratique qui part en live. Reste à voir si elle limitera simplement le nombre de joueurs prêtés, ou si elle interdira purement et simplement cette méthode.