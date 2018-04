«Si je veux jouer, je jouerai»... Ibrahimovic tacle la Fifa et n'exclut pas de jouer la Coupe du monde

Zlatan Ibrahimovic avec le maillot des LA Galaxy — Michael Janosz/ISI/Shut/SIPA

On en parlait peu après son doublé inaugural en MLS : Zlatan Ibrahimovic pourrait être privé de Coupe du monde 2018 par la Fifa, si tant est que son sélectionneur décidait de l’inclure dans ses bagages pour la Russie. Pour cause, le Suédois a bouclé un partenariat avec un site de paris en ligne, ce que ne tolère pas la plus grande instance du football mondial. Mais visiblement, Ibra s'en tamponne de ce que pense la Fifa.

« La Fifa ne peut pas m’arrêter. Si je veux être là, je serai là. C’est pareil pour mon équipe nationale. Si je veux jouer, je jouerai. Ça ne dépend pas de la Fifa, cela dépend de ce que je souhaite. »

Ibra l’admet, « la porte est ouverte » à un retour en sélection

Par cet étalage de modestie, le Z confirme qu’un retour sur la scène internationale est plus qu'envisageable, tout en restant vague sur le sujet. « La porte est ouverte [à un retour en sélection]. Je sens que je peux le faire, je sais ce dont je suis capable. Si tout se passe comme prévu, alors on pourra en parler. […] Le fait est que je suis bon dans ce que je fais, je ne peux pas le contrôler », a conclu Ibrahimovic. Tout comme il a du mal à contrôler son ego.