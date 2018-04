Pépètes: Ibrahimovic a refusé la Chine malgré un contrat à 80 millions d'euros annuels

Zlatan Ibrahimovic dans ses oeuvres — Jae C. Hong/AP/SIPA

Zlatan Ibrahimovic a dit non à l’Empire du milieu. Le Suédois aurait pu choisir de planter son doublé stratosphérique en Super League chinoise, mais il a préféré la MLS et les LA Galaxy, confie mercredi le directeur technique du club américain, Jovan Kirovski, à Sports Illustrated.

Choisir les Etats-Unis plutôt que la Chine, sportivement, on peut comprendre. Mais le plus surprenant dans l’histoire reste l’aspect économique. Ibra, qui touchait quasiment 7 millions d’euros annuels à Manchester United, s’est vu proposer un contrat lunaire par un club chinois : 80 millions d’euros par an lui ont ainsi été proposés. 80 millions d’euros par an ont ainsi été refusés.

Le plus dur à convaincre ? Mino Raiola

Et on continue dans l’escalade de la surprise financière. Non seulement Zlatan s’est privé d’une montagne d’or, mais en plus, il a accepté d’amputer sérieusement son salaire en signant à LA, où il percevra tout au plus 1,2 million d’euros par an (on ne le plaindra certes pas pour ça).

Et Jovan Kirovski explique à Sports Illustrated qu’en fin de compte, le plus difficile dans cette histoire était d’expliquer à l’agent Mino Raiola​ pourquoi son client avait tout intérêt à porter le maillot des Galaxy. Belle histoire.