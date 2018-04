Maxi combo: Le golfeur Tony Finau fait un trou en un et se déboîte la cheville en le célébrant

Les célébrations qui aboutissent sur une blessure ont une longue histoire, notamment dans le foot. En golf, c'est certes plus rare, mais tout aussi spectaculaire. On a ainsi déjà eu droit à Thomas Levet qui s'était fissuré le péroné droit en sautant dans l'étang du trou 18, après sa victoire lors de l'Open de France 2011.

Ce mercredi 4 avril, on a pu assister à un autre type de blessure, puisque l'Américain Tony Finau s'est fait une belle frayeur. Après un incroyable trou en un, au trou numéro 7, lors du concours de par 3, à Augusta (avant le début du Masters), il s'est élancé de sa plus belle foulée, avant de s'arrêter soudainement, quand sa cheville s'est violemment tordue, et s'est déboîtée.

Tony Finau just got a hole in one at the Masters par 3 contest, then dislocates his ankle while celebrating 🤮pic.twitter.com/eXTCUFRpqK