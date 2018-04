FC Nantes-Rennes: Le derby programmé le vendredi 20 avril à 18h50, «c'est scandaleux», peste Kita

Rennes-Nantes, le match aller. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

La LFP a décidé de programmer le derby Nantes-Rennes le vendredi 20 avril à 18 h 50.

Le FC Nantes et le Stade Rennais s'insurgent contre cet horaire.

La LFP vient de communiquer la programmation de la 34e journée de Ligue 1. Et là, surprise, le derby entre Nantes et Rennes aura lieu le vendredi 20 avril à 18 h 50 ! Un horaire qui fait polémique sachant que le FCN fête ses 75 ans d’existence sur ce match…

C’était la seule demande du FCN pour la saison !

Le club nantais avait d’ailleurs fait une seule demande à la LFP pour la saison et elle concernait cette rencontre. « On avait demandé que le derby se joue le samedi 21 avril à 20 heures pour les 75 ans du club », explique-t-on au FCN. Raté. En réalité, la préfecture de Loire-Atlantique est passée derrière la direction nantaise. En raison du marathon, prévu le dimanche, et des Foulées de l’Éléphant, programmé le samedi soir, et donc du nombre de forces de police déjà mobilisées, elle avait demandé à la LFP que le derby de l’ouest se joue le vendredi.

Il est fort à parier aussi que la préfecture anticipe aussi une éventuelle manifestation le samedi après-midi…

Dijon-Lyon préféré à Nantes-Rennes, Kita en colère

Le FCN « subodorait » que la date du match allait être fixée au vendredi soir, mais espérait que Nantes-Rennes ait les faveurs de Canal +. Même pas. C’est en fait Dijon-Lyon qui se jouera le vendredi à 20 h 45… et Nantes-Rennes à 18 h 50 !

« C’est scandaleux, c’est insupportable, s’insurge le président Kita. Comment on peut faire des choses pareilles ? Ça me fait enrager. Ce sont les 75 ans du FC Nantes quand même. On ne sait pas mettre en valeur le football en France. » A 18 h 50, on n'ose pas imaginer les bouchons sur le périph' nantais et les difficultés pour les fans nantais et a fortiori rennais pour se rendre à la Beaujoire après le travail…

Le Stade Rennais main dans la main avec le FCN

Le Stade Rennais, par la voix de son président Olivier Létang, a fait parvenir un courrier à la LFP afin de lui faire part de sa surprise quant à la programmation du derby. Le club rennais demande à ce que ce derby soit reprogrammé le vendredi à 20h45 ou le samedi à 20h.

« En fixant ce match à cet horaire, un vendredi soir, cela condamne de facto une bonne partie de nos supporters qui ne pourra pas assister à ce qui doit rester une fête, estime Olivier Létang. De plus, cette saison les deux clubs figurent dans le haut du tableau de la Ligue 1. Toutes les conditions sont remplies pour que cette soirée soit une soirée de fête d’autant plus que le FC Nantes célébrera ses 75 ans à l’occasion de cette rencontre. » Nantais et Rennais sur la même longueur d’onde, c’est beau.