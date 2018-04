Champions Cup: Les Scarlets ouvrent une enquête après des cris de singe entendus contre La Rochelle

C’est une polémique dont se seraient bien passés les Scarlets. Vainqueur samedi de La Rochelle en quart de finale de la Coupe d’Europe (29-17), le club gallois vient de lancer une enquête à partir d’allégations faisant part de propos racistes et de cris de singes lancés à l’encontre des joueurs rochelais, explique le quotidien londonien The Times.

« Une porte-parole des Scarlets a confirmé que le club avait ouvert une enquête et comptait utiliser les images de la vidéosurveillance conjointement avec l’entreprise chargée de la sécurité (dont les stewards ne sont apparemment pas intervenus pendant la rencontre). […] Tout supporter reconnu coupable d’injures raciales sera banni à vie, mais le club assure avoir découvert l’existence de ces allégations seulement lorsque plusieurs supporters le lui ont indiqué sur les réseaux sociaux ce week-end. »

We are absolutely devastated to hear this. Please rest assured that this will be investigated.