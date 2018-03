Girondins de Bordeaux: Sabaly, Costil, Malcom… Qui aura son billet pour la Coupe du monde en Russie?

Sabaly, Costil et Malcom (de gauche à droite) ne sont pas dans la même situation. — — Nicolas Tucat - Mehdi Fedouach / AFP

Il s’agit de la dernière trêve internationale avant l’annonce des sélections pour la Coupe du monde.

Si certains Girondins sont pratiquement sûrs d’y aller (Sabaly et Lerager), d’autres restent dans l’incertitude (Costil, Sankharé et Braithwaite).

Malgré sa belle saison, Malcom ne devrait pas faire partie de la Seleçao.

Le compte à rebours tourne. Et la sentence n’est plus très loin. Dans les prochaines semaines, les sélectionneurs des équipes nationales qualifiées pour la Coupe du monde en Russie vont dévoiler leur liste. Alors qui seront les heureux élus aux Girondins de Bordeaux alors que l’on vit la dernière trêve internationale de la saison ?

20 Minutes tente d’y voir un peu plus clair en classant les joueurs dans trois catégories :

Ils y sont presque

Youssouf Sabaly (2 sélections). Le joueur le plus régulier cette saison aux Girondins devrait connaître sa première Coupe du monde avec le Sénégal. Celui qui a choisi de représenter les Lions de la Teranga plutôt que la France en septembre dernier est dans les petits papiers d’Aliou Cissé. Après avoir joué les deux derniers matchs en intégralité au moins de novembre, le défenseur a de nouveau été retenu pour affronter l’Ouzbékistan et la Bosnie dans les prochains jours.

Lukas Lerager (2 sélections). Le milieu danois joue peu en sélection (33 minutes) mais il n’a plus quitté le groupe depuis juin 2017. Un gage de confiance de la part de son sélectionneur. A Bordeaux, il est le joueur le plus utilisé de la saison (29 matchs). Il devrait donc pouvoir encore montrer ses qualités d’ici la fin de saison.

Ils ont une carte à jouer

Martin Braithwaite (17 sélections). L’attaquant ne s’en est jamais caché, il est venu au club en janvier pour jouer la Coupe du monde en juin prochain avec le Danemark. L’ancien toulousain ne jouait plus en Angleterre au point de perdre sa place en sélection. Et même s’il n’a rien fait d’extraordinaire depuis son arrivée aux Girondins, il vient d’être rappelé pour les matchs du mois de mars (Panama et Chili).

Benoît Costil (1 sélection). Le gardien international français n’est pas au top de sa forme cette saison mais il est toujours considéré comme le numéro 4 dans la hiérarchie de l’équipe de France. Il a de fortes chances d’être appelé en tant que réserviste derrière Lloris, Mandanda et Areola.

Younousse Sankharé (6 sélections). Depuis son arrivée au club lors de l’été 2016, le Sénégalais n’a fait que deux apparitions en sélection. Si avec Jocelyn Gourvennec, il était titulaire indiscutable, ce n’est plus le cas depuis l’arrivée de Gustavo Poyet. Ça risque d’être compliqué pour lui.

Ils leur faudraient un miracle

Igor Lewczuk (2 sélections). Régulièrement retenu depuis la fin 2016, le Polonais a disparu de sa sélection lors des six derniers mois. Il traverse en effet une saison presque blanche avec les Girondins (5 matchs) à cause des blessures puis de la concurrence.

Igor Lewczuk a peu de chances d'aller à la Coupe du monde. - Franck Fife / AFP

Malcom (0 sélection). La pépite bordelaise a sûrement laissé passer le train cet automne. À cette époque, les médias parlaient beaucoup de lui pour intégrer la Seleçao après un début de saison tonitruant. Mais depuis, Bordeaux a vécu une crise et Malcom n’est plus vraiment au même niveau.

Pablo (0 sélection). C’est même plus qu’un miracle qu’il faudrait au défenseur brésilien des Girondins de Bordeaux au vu de la concurrence à son poste (David Luiz, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, etc.). Mais il ne faut pas non plus oublier qu’il y a un an, Pablo était proche de la Seleçao après avoir été élu meilleur défenseur du championnat brésilien.