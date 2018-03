EN DIRECT. Metz-FC Nantes: Metz et Nantes toujours dos à dos... Touré sort sur blessure, Ranieri lance Ngom

14h45: Dans un quart d'heure, le coup d'envoi de ce Metz-Nantes... Il fait très froid en Lorraine visiblement.

-2°C au stade Saint-Symphorien, il faut faire fondre la neige avant d'accueillir les joueurs du @FCNantes et du @FCMetz #FCMFCN à suivre sur @bleuloireocean pic.twitter.com/2fTpI76Q0g — Louis de Bergevin (@Louis_debgv) March 18, 2018

Les Canaris vont essayer de reprendre leur 5e place de la Ligue 1. Et ce dimanche, à 15 heures, ils sont chez la lanterne rouge de la L1, Metz. On prend les paris que ça ne va pas être une partie de plaisir pour le FCN chez une formation qui n’a plus guère le choix si elle veut sauver sa peau dans l’élite… Metz a quand même 9 points de retard sur le barragiste, Troyes ! Attention pour les hommes de Ranieri, les Lorrains vont aussi avoir les crocs car à l’aller l’arbitre leur avait joué un bien vilain tour… Menés 1-0, ils avaient obtenu un penalty dans les derniers instants. Roux l’avait d’abord marqué… mais l’arbitre avait décidé de le faire retirer au motif que des joueurs messins avaient pénétré dans la surface de réparation avant que l’avant-centre messin ne touche le ballon. Notre « Roux » national avait ensuite loupé le second penalty ! Il paraît qu’ils ont la rage les Messins…

