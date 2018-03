Ligue 1: Les Français jugent les supporters «dangereux», «idiots» et «sectaires»

Des supporters du Losc ont envahi la pelouse après Lille-Montpellier, le 10 mars 2018. — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Voilà un sondage qui devrait ravir tous les supporters de foot des stades français. Un sondage Odoxa pour RTL et Groupama - réalisé les 14 et 15 mars soit quatre et cinq jours après les débordements de Lille - sur le regard des Français sur les supporters révèle que ces derniers ne font pas l’unanimité : 61 % des Français les trouvent sectaires, 58 % pensent qu’ils sont idiots et 57 % les voient comme des individus dangereux.

Des sanctions pas assez sévères et un paradoxe

L’échantillon ayant pris part au sondage estime très largement (à 81 %) que les sanctions prises à l’égard des supporters à la suite d’événements comme ceux du Stade Pierre Mauroy ne sont pas assez sévères quand 14 % les trouvent « bien équilibrées » et 4 % les aimeraient moins sévères.

Paradoxalement, 43 % des Français se disent supporters d’un club de football en France, et pensent que ces derniers sont aussi joyeux (66 %) indispensables pour le spectacle (56 %) et chaleureux (51 %). Le conflit est très grand dans la force.