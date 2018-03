Losc: Les dix supporters poursuivis après l'envahissement du terrain jugés le 12 juin

Envahissement du terrain du stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve d'Ascq,, le 10 mars 2018, à l'issue du match entre le Losc et Montpellier. — F. Lo Presti / AFP

Dix supporters du Losc poursuivis après l'envahissement du terrain du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq samedi seront jugés le 12 juin, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Jeudi, dix personnes, neuf hommes et une femme âgés de 20 à 38 ans, avaient été placées en garde à vue. Elles ont été déferrées vendredi matin et «sont convoquées devant le tribunal correctionnel de Lille en vue de leur comparution le 12 juin», a indiqué le parquet de Lille.

Ligue 1: Le Losc va jouer à huis clos en attendant sa sanction suite à l'envahissement du terrain https://t.co/gh8Wh1hOBq pic.twitter.com/lcgVDj0BJV — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 15, 2018

«Elles sont poursuivies pour l'une d'entre elles pour provocation à la haine ou à la violence lors d'une manifestation sportive, et pour les neuf autres pour l'entrée sur une aire de jeu d'une enceinte sportive portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens», a précisé le parquet.

Parmi ces mis en cause, deux sont également poursuivis pour des violences sans incapacité totale de travail (ITT) et un pour des violences avec une ITT inférieure à huit jours. En attendant leur comparution, ils ont été placés sous contrôle judiciaire, comprenant l'interdiction de se rendre dans toutes les enceintes sportives, dont le stade Pierre-Mauroy, et tous les stades de L1. Ils ne peuvent pas se rendre au camp d'entraînement du Losc et doivent pointer au commissariat ou à la gendarmerie lors de chaque match du Losc.

Au coup de sifflet final de Lille-Montpellier lors de la 29e journée de L1 (1-1), des supporters du Losc avaient pénétré sur la pelouse, criant «si on descend, on vous descend». Dès dimanche matin, le parquet avait ouvert une enquête de flagrance confiée à la sûreté urbaine de Lille, tandis que le Losc avait déposé plainte pour violences aggravées, dégradations de biens et menaces de mort.