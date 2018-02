La mauvaise nouvelle se confirme. Blessé contre Marseille, Neymar souffre d’une entorse de la cheville et d’une fissure d'un os du pied. Sa participation au choc contre le Real Madrid, en 8e de finale retour de la Ligue des champions, le 6 mars est à ce stade très incertaine.

« Les examens complémentaires effectués ce jour (échographie et scanner) ont confirmé une entorse antero-externe de la cheville droite mais également l’existence associée d’une fissure du cinquième métatarsien », a indiqué le PSG via un communiqué lundi soir.

Le cinquième métatarisen, c'est l'os qui va au petit doigt de pied pic.twitter.com/oxvMY0nacf — Philippe Berry (@ptiberry) February 26, 2018

Lésion musculaire pour Marquinhos

Concernant Marquinhos, « l’échographie a confirmé une lésion musculaire du quadriceps gauche », une blessure qui nécessite en général plusieurs jours d'arrêts.

Pour Neymar, une fracture du métatarse peut tenir un footballeur écarté des terrains pendant plusieurs semaines, comme David Beckham en 2002 avant la coupe du monde. Mais dans le cas de l'attaquant brésilien, il s’agit seulement d’une fissure, et on devrait en savoir plus dans les prochains jours. Mais une chose est sûre, l'homme à 222 millions d'euros n'est pas aussi solide que celui qui valait 3 milliards.

P.B.