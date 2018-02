VIDEO. JO 2018: De la joie de Vaultier à la colère de Fourcade, tout ce qu'il s'est passé le 15 février

Pierre Vaultier, double champion olympique, le 15 février 2018. — Gregory Bull/AP/SIPA

Grosse journée à Pyeongchang. Depuis le petit matin (le début de la nuit chez nous) jusqu'à la fin de journée les Français avaient des chances de médailles. Et franchement, heureusement que Pierre Vaultier nous a fait plaisir en allant chercher la médaille d'or en snowboard cross, parce que sinon ce jeudi resterait comme une immense déception. Entre les deux balles ratées de Martin Fourcade, une Tessa Worley en dedans et le sacre du snowboardeur français, on vous résume ce jeudi fou en Corée du Sud.