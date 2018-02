VIDEO. TFC-PSG: Avec la «troll cam», Toulouse a chambré les supporters parisiens sur écran géant

COUP DE COM Avant la rencontre de samedi, le TFC s’est amusé à repérer des supporters du PSG dans les tribunes du Stadium et à les moquer sur écran géant…

Le TFC a lancé la «troll cam» pour chambrer les supporters parisiens venus soutenir leur équipe au Stadium de Toulouse, le 10 février 2018. — Compte Twitter du TFC

Est-ce à cause du score serré, avec un seul but, relativement tardif, signé Neymar (68e) ? En tout cas, malgré la présence massive de fans parisiens parmi les 31.909 spectateurs du Stadium ce samedi, l’enceinte de l’île du Ramier n’a jamais ressemblé à « un mini-Parc des Princes », comme le pronostiquait un supporter du club de la capitale installé à Toulouse avant ce TFC – PSG (0-1).

Mais le club résident, jamais en retard d’un coup de com, avait pensé à eux, avant le coup d’envoi. Repérés grâce à leur maillot ou leur écharpe, certains fans disséminés dans les tribunes ont eu droit à leur « moment de gloire » sur les écrans géants du stade, via la « troll cam », sur le modèle de la très dispensable « kiss cam ».

Cette fois, pas question de bisou, mais un petit message bien senti pour chacun. Quelques exemples ? « Supportait Lyon en 2008 », « Pense que la C2 de 1996 est une voiture », « A un poster "Ici c’est Paris" chez lui à Toulouse » ou encore « Ne sait pas qui est Amara Diané ».

Une façon habile de traiter de « footix » des supporters qui ne jureraient que par les succès de l’ère qatarie au détriment de la glorieuse campagne en Coupe des coupes voici 22 ans, et qui ignoreraient l’identité du buteur du maintien en 2008. Des spectateurs qui, toutefois, ont aussi permis au TFC de faire la recette de l’année.

Peut-être le club reconduira-t-il la « Troll Cam » le week-end du 10 mars, lors de la venue de l’OM au Stadium, traditionnellement rempli à cette occasion de supporters marseillais qui vivent plus près du Capitole que de la Canebière. Un phénomène déploré publiquement voici moins d'un an par Pascal Dupraz, alors entraîneur des Violets… En revanche, on peut annoncer sans risque la mise en sommeil du dispositif pour le prochain match à domicile, le 24 février contre Monaco.

