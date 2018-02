JO 2018: Braisaz et Bescond pour un gros coup en biathlon... La Corée unifiée entre en scène en hockey... Le programme de samedi

Justine Braisaz lors de la poursuite d'Ostersund, le 3 décembre 2017. — Pontus Lundahl/AP/SIPA

C’est parti pour les JO 2018

Pas d’énorme chance de médaille pour la France même si le biathlon féminin peut nous apporter de belles surprises

Samedi 10 février - Jour 1

Les Français du jour

A défaut de faire preuve d’originalité, on aura forcément les yeux rivés vers le circuit de biathlon, où les dames ouvriront le bal avec un sprint qui risque fortement d’être rendu imprévisible par le vent. Justine Braisaz et Anaïs Bescond sont nos meilleures chances de médaille. La première aura à cœur de se racheter après son mois de janvier compliqué et la seconde, au contraire, a en tête l’idée de surfer sur son début 2018. En tout cas on peut vous dire que Bescond a vraiment hâte d’en découdre.

On surveillera aussi les qualifs de Véronique Pierron sur le 500m en shortrack. La Française vise au moins la finale. Elle a retrouvé ses patins sur mesure, donc ça devrait le faire.

La star du jour

Il est japonais, il a 45 ans et il fait du saut à skis. Noriaki Kasai dispute en Corée du Sud les huitièmes Jeux olympiques de sa carrière. Inutile de préciser que c’est un record. Il ne gagnera probablement pas le concours de saut sur petit tremplin, mais ne sera pas non plus ridicule. Le bougre a claqué une belle 20e place en qualifs.

La médaille que l’on n’attend pas

Et que Marie Dorin-Habert n’attend même pas elle-même. « Je me sens incapable d’aller chercher les meilleures », nous a confié la figure de proue du biathlon féminin jeudi soir. La surprise n’en sera que plus grande. Marie va passer entre les rafales de vent, faire un 10/10 et arracher le bronze. C’est écrit.

Les trois choses à ne pas louper

Le sprint des biathlètes françaises

L’entrée en matière de l’équipe de hockey de Corée réunifiée

La 5e médaille d’or olympique de Simon Ammann en saut à skis

Les conseils lecture

Martin Fourcade est un communicant hors-pair. On a essayé de comprendre pourquoi.

On est allés dans le futur, on a vu les JO et on a vaincu pas mal de monde pour rafler des médailles.