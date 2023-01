Si, les tournois de jeux vidéo sont en théorie mixtes, dans les faits les femmes ne représentent que 6 % des gameurs professionnels selon l’association Women in Games. Les barrières sont notamment le sexisme et le cyberharcèlement ambiants. Pour changer cette situation, de nombreux acteurs de l’esport pointent donc la nécessité de créer des tournois réservés aux femmes. Une ligue française entièrement féminine de League of legends, le jeu le plus populaire de l’esport, va ainsi voir le jour au cours de l’année 2023, a annoncé lundi l’éditeur Riot Games.

« On est en discussion pour la création de cette compétition », a déclaré Julie Jeanniot, cheffe d’équipe chez Riot Games France, lors d’une conférence de presse à Levallois-Perret. « On a cette envie de donner aux femmes l’occasion d’avoir des compétitions dédiées dans lesquelles elles pourront se développer », a-t-elle ajouté. Le fait que les femmes « aient accès à ces compétitions féminines, cela leur permet d’être plus confiantes pour monter en niveau et ensuite accéder à des compétitions mixtes ».

Des précisions à venir mi-février

Les contours de la ligue, qui sont toujours en discussion, devraient être précisés d’ici à mi-février. « La volonté est annoncée et on y arrivera cette année. On ne sait pas vous dire encore quand ni comment mais il y aura une compétition officielle féminine. C’est une bonne nouvelle », a estimé Bertrand Amar, patron de l’esport chez Webedia, la société qui produit le championnat de France de League of legends.