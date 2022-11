« Une page se tourne » : les journalistes de la rédaction de Gamekult ont annoncé jeudi leur départ du média spécialisé dans les jeux vidéo, racheté par Reworld, en dénonçant un contexte « hostile » pour l’indépendance de la presse. « C’est la coeur lourd que nous vous annonçons qu’à compter du 7 décembre, la rédaction quittera progressivement Gamekult », a-t-elle annoncé dans un tweet.

La rédaction composée d’une poignée de journalistes a mis en ligne une photo d’elle sur Twitter et a organisé un live sur Twitch pour évoquer cette décision. Quelques larmes ont coulé. « C’est important d’avoir des gens qui disent ''merde'' », a conclu l’équipe.

Votre attention s'il vous plaît,

Votre attention s'il vous plaît,

La rédaction de Gamekult quitte Gamekult. pic.twitter.com/hp4PkGHAXX — Gamekult (@Gamekult) November 17, 2022



« Après avoir considéré toutes les options, c’est pour nous la seule issue possible », ajoute la rédaction, parlant d’une « décision quasi-unanime » et déplorant le « contexte économique et médiatique toujours plus hostile pour l’indépendance de la presse jeu vidéo ».

« Nous le disons encore une fois : ce n’est pas un échec de l’abonnement (12.000 abonnés), la situation et notre décision dépendent d’autres facteurs », a martelé la rédaction. Elle a annoncé d’ici début décembre quelques « gros rendez-vous de prévus » dans l’actualité du secteur et un papier sur l’éthique. « Nous ne pourrons en revanche assurer les GK (Gamekult) Awards », a-t-elle encore tweeté.

Reworld critiqué

Depuis l’annonce en juin par TF1 de la cession de son pôle numérique dont faisait partie Gamekult à Reworld Media (Auto Plus, Grazia, Science & Vie), le sort de Gamekult était au centre des interrogations. Lancé en 2000, le site spécialisé est très apprécié de sa communauté de lecteurs et d’abonnés, qui l’identifient comme l’un des rares à enquêter sur l’industrie du jeu vidéo.

Les méthodes de Reworld visant à rentabiliser au plus vite des sites acquis au rabais ont été critiquées dans le milieu des médias, avec notamment la multiplication des publicités dans les contenus et la mauvaise gestion du personnel poussé à la démission ou en burn-out.

Parti à la conquête du jeu vidéo fin 2021 en faisant l’acquisition de Melty (La Crème du Gaming, SuperSoluce, et GameLove), Reworld a accéléré début 2021 en achetant Eclypsia, une marque historique du esport (jeu vidéo de compétition), et JeuVideo-Live.com, plus généraliste. D’ici cinq ans, le groupe compte prendre la deuxième place du podium français sur la thématique, occupé aujourd’hui par Webedia, avec le portail JeuxVideos.com, ou Breakflip, détenu par l’agence de communication WSC.