Cinq jeux vidéo parfaits pour débuter l’esport

A l’Occitanie Esports, il y a les cracks de la discipline, ceux dont les exploits sur Rocket League ou League of Legends soulèvent les foules. Dans le public de l’événement, il y a aussi les « petits » joueurs, ceux qui ne passionnent, pour l’instant, qu’une poignée de viewers, sur Twitch. Et il y a ceux qui n’ont pas encore osé se lancer dans l’esport, mais que l’idée démange. A 20 Minutes, on pense à eux.

A l’occasion de la 5e édition de l’Occitanie Esports, ce samedi et ce dimanche à la Sud de France Arena, à Montpellier (Hérault), on a sélectionné, avec Désiré Koussawo, organisateur et vétéran de l’esport, cinq jeux pour se mettre pour de bon à cette pratique qui enflamme la planète.









« Fifa »

Le plus célèbre des jeux de football, qui a traversé toutes les générations, depuis 1993, reste une valeur sûre de l’esport. « Ce n’est pas un jeu leader, on ne remplira pas un stade en jouant à Fifa, confie Désiré Koussawo. Mais c’est un jeu accessible, facile à prendre en mains. » Le jeu demande toutefois un peu d’entraînement, pour en maîtriser tous les rouages. « Au début, il faut déjà essayer d’apprendre à marquer des buts !, se marre-t-il. Et petit à petit, à force de pratiquer, on améliore son jeu. »

Et pas la peine, assure le président de France Esports, d’être un fan de football pour maîtriser le hit d’Electronic Arts. « Pas du tout ! », confie-t-il. Il n’est pas forcément utile de maîtriser le petit pont ou de savoir tirer des lucarnes à 25 mètres pour s’y mettre. Mais, « c’est vrai, souvent, les bons joueurs de Fifa sont souvent des bons joueurs de football, poursuit Désiré Koussawo. Parce que le titre s’appuie sur les vraies performances des joueurs. Il y a forcément une connexion qui se fait dans le monde réel. »

« Rocket League »

Le hit de Psyonix, savant mélange entre un jeu de courses et un jeu de ballon, fait sensation dans les compétitions d’esport. Deux équipes se tirent la bourre au cours d’un match déjanté, afin de faire rentrer la balle dans le but adverse. « C’est un jeu très fun, qui est assez facile à prendre en mains. On arrive assez rapidement à faire des choses. Toutefois, c’est un peu plus difficile, et ça demande de l’entraînement, si on veut maîtriser complètement Rocket League. » Pour gérer vos envols et réceptionner correctement le ballon, il vous faudra donc passer quelques dizaines d’heures sur le terrain.

L’événement accueillera un tournoi de Rocket League dimanche (13h30).

« Street Fighter »

Mais on aurait pu aussi vous proposer Tekken, Mortal Kombat, Dragon Ball Z ou même Soul Calibur. Les jeux de baston sont, depuis toujours, calibrés pour l’esport. Encore faut-il savoir maîtriser les techniques infaillibles pour anéantir vos adversaires. « Au début, on fait un peu n’importe quoi », sourit le patron de l’Occitanie Esports. En matraquant un peu tous les boutons, n’importe comment. « Et parfois même, quand on fait n’importe quoi, ça fonctionne ! C’est facile à appréhender, et puis si on veut connaître les techniques précises, ça demande un peu plus de temps. » Attendez-vous, au début, à être mis au sol en quelques secondes par des joueurs plus forts que vous. C’est le métier qui rentre.





Une compétition de Street Fighter, à Londres, cette année. - Michael Bowles//SIPA

L’animatrice et joueuse professionnelle Kayane proposera samedi (15h30) une démonstration du jeu « Soul Calibur IV », sur la scène de l’Occitanie Esports.

« Valorant »

Ce jeu de tir à la première personne, véritable Counter Strike pop, est idéal pour débuter, si on aime le genre. « C’est l’un des jeux de tir les plus accessibles, pour les novices », assure Désiré Koussawo. Il vous faudra toutefois un peu curieux, pour comprendre quelles sont les capacités des différents personnages, pour choisir celui qui correspond au joueur que vous êtes. Même chose pour les armes. Il faudra les choisir avec soin. L’erreur de débutant : foncer tête baissée dans le tas. Valorant est, avant tout, un jeu tactique.

L’Occitanie Esports accueillera, ce week-end, les phases finales de la Coupe de France de « Valorant ». Zerator, star du esport, assurera les commentaires. Le jeu sera également à l’honneur samedi (19 heures) avec Juliette Arz et Chipsette.

« Super Smash Bros. »

Le hit de Nintendo, où les stars de la firme se mettent sur la tronche, fait envie, avec ses couleurs toutes mignonnes. Ne vous fiez pas aux apparences, maîtriser Super Smash Bros. est plus difficile qu’on le croit. « Je suis le bon exemple, confie Désiré Koussawo. Je ne connaissais pas du tout, j’ai essayé. Et c’est quand même assez compliqué. Je pense qu’il faut, au début, se faire expliquer les rouages du jeu par quelqu’un qui s’y connaît, et qui est à côté de nous quand on joue. Ce n’est pas super intuitif, je trouve. Le plus difficile, c’est de maîtriser les déplacements des personnages. Ça demande de la dextérité. » Mais en bossant un peu, on fait « de belles choses », assure le président de France Esports.





Une compétition de Super Smash Bros. Ultimate, à Los Angeles, en 2018. - Jordan Strauss/AP/SIPA

L’Occitanie Esports proposera un grand tournoi de « Super Smash Bros. Ultimate », avec 64 champions du jeu qui s’affronteront un contre un, dimanche (11 heures).