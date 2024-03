«Ils ont besoin de vous », « envoyez de la force », « allez manger chez eux », etc. On ne compte plus les vidéos TikTok d’influenceurs food qui mettent en lumière des restaurants qui ne fonctionnent pas et qui sont aux portes de la liquidation judiciaire. L’un des plus connus est peut-être@onmangequoi.fr et, en début de semaine, il a publié une vidéo sur la plateforme chinoise qui n’a pas tardé à se faire remarquer.

Un restaurant familial au bord de la fermeture

Il y met en avant le restaurant parisien Pitas & Petits Plats, spécialisé dans la cuisine méditerranéenne, qui est en manque de clients et qui est en grande difficulté. Le but ? Faire de la pub à la mère de famille qui porte à « bout de bras » ce troquet, en redressement judiciaire depuis six mois, assure-t-elle. « Si ça continue comme ça, maman va fermer le restaurant », amorce son fils en début de vidéo avant que la gérante n’explique elle-même que la situation est incompréhensible, car les plats sont « très bons ».

Et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la vidéo ne soit relayée sur X (ex-Twitter) par le compte@bot_algerie. Celle qui « se bat au quotidien pour son restaurant et ses enfants et qui se retrouve à deux doigts de fermer » attendait probablement que la traditionnelle vague de solidarité déferle, mais c’est le contraire qui s’est produit… On connaît nos haters sûrs et dans des centaines de commentaires postés sous la vidéo c’est une accumulation de critiques. La famille attirerait de nouveaux clients par la « pitié » et ne mériterait pas d’être aidée, certains internautes appelant même au boycott car le restaurant propose de l’alcool sur sa carte.

La stratégie marketing/com : être issus d'une minorité + faire pitié, on est fatiguée 😹🤚🏾 https://t.co/zmwEF6uqfF — 🎀 (@dailyklo92) February 27, 2024

En réponse, d’autres internautes rétorquent qu’un bon nombre d’autres marques ou enseignes sont à boycotter en priorité plutôt que le restaurant d’une mère de famille qui se serait bien passée d’une telle publicité.