La folle histoire du mari mythomane… La saga qui passionne TikTok

C’est devenu une saga. Tout TikTok est suspendu aux lèvres de Reesa Teesa, une Américaine qui a décidé de raconter sa rocambolesque histoire d’amour avec « un menteur pathologique ». Depuis le 14 février, jour de la Saint-Valentin, elle poste des storytimes à un rythme effréné sous le titre « Who TF did I marry ? », soit « Putain mais qui ai-je épousé ? » en français. Ce mardi, son compte TikTok comptait 3,3 millions d’abonnés.

Face caméra, Reesa Teesa raconte sa rencontre avec son ex-mari – qu’elle surnomme « Legion » – en mars 2020, sur une application de rencontre. En quelques mois, il emménage chez elle où ils se confinent ensemble en pleine pandémie de Covid-19. Rapidement, il lui propose d’acquérir ensemble un bien immobilier, jure qu’il a 700.000 dollars sur un compte mais refuse d’en montrer la preuve. Puis, il affirme avoir fait une offre sur une maison mais Reesa Teesa se rend compte qu’elle n’est plus sur le marché. Et pour cause : elle a été achetée par un autre couple. « On aurait dit que j’étais daltonienne tant j’ai ignoré » les « red flags », lance-t-elle dans l’une de ses vidéos. Autant de signaux d’alerte qui pouvaient laisser présager une relation potentiellement toxique.

Une pyramide de mensonges

Les promesses non tenues s’accumulent. Legion lui fait miroiter une voiture ou encore un voyage à Londres sans jamais tenir parole. « Il y avait toujours une excuse avec lui », explique l’Américaine qui, malgré cela, l’épouse en janvier 2021.

Lorsqu’elle découvre qu’il utilise un faux numéro de Sécurité sociale pour obtenir leur licence de mariage, Reesa décide finalement d’enquêter. Elle s’aperçoit qu’il n’a jamais eu de sœurs comme il le prétendait, qu’il a déjà été marié deux fois et non pas une et qu’il n’est pas vice-président d’une entreprise de condiments mais cariste. Mythomane dans l’âme, Legion promet qu’il a un compte offshore bien garni, un passé de footballeur ainsi qu’un doctorat. En réalité il n’a jamais joué au football américain et, bien loin de l’opulence que laisserait présager un compte offshore, il vivait dans une roulotte et parfois, dans sa voiture.

Fausses morts et sextos secrets

En sa présence, Legion fait semblant de passer des appels à son entreprise en tant que « vice-président » ou à sa famille, alors que ses deux frères ont coupé les ponts avec lui depuis des décennies, explique l’Américaine. Plus glauque encore, Legion évoque la mort de la fille de son ex-femme poussant Reesa à donner de l’argent pour les funérailles, alors que la jeune fille est bien vivante. Il lui dit aussi que certains membres de sa famille sont morts du coronavirus, alors qu’ils étaient décédés bien avant la pandémie.

Plus Reesa tire le fil, plus les découvertes s’accumulent. Elle découvre ainsi qu’il a été arrêté pour violation de domicile et pour s’être fait passer pour un policier. Champion des dissimulations en tout genre, Legion échange en prime des sextos avec de nombreuses femmes. Lassée par sa litanie de mensonges, l’Américaine finit par le chasser de chez elle et demander le divorce.

Pulls et mugs « I survived Legion »

En tout, la série de vidéos dure près de huit heures, lors desquelles Reesa Teesa admet qu’elle a manqué de discernement dans sa relation. Mais « si une seule femme regarde ces vidéos et se dit : "Vous savez quoi ? Quelque chose cloche [dans ma relation], je vais me pencher dessus", alors ça valait la peine » de faire ces vidéos, affirme-t-elle dans l’une d’elles.

Preuve de la viralité de son histoire, il est possible d’acquérir en ligne des pulls à capuche, des t-shirts ou des mugs flanqués du slogan « I Survived Legion ». Nombre d’internautes réclament une série Netflix ou un livre relatant son histoire. Reste à savoir si la plateforme de streaming américaine s’intéressera à cette histoire, après le succès du documentaire sur L’arnaqueur de Tinder, qui séduisait et dépouillait ses victimes grâce à ses mensonges.