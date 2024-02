Un toutou sans muselière dans le train ? Une ex-députée PS raillée sur X

Anne-Yvonne Le Dain contre tous. Dimanche, cette ancienne députée socialiste de l’Hérault s’est attiré les foudres des internautes, sur X, après avoir déploré qu’un chien n’avait pas de muselière dans le train. « Etre pris au sérieux, nous autres, Français, qui râlons tout le temps mais acceptons tout. Ici, [un] très gros chien dans le train. Pas de muselière. Or, c’est obligatoire », a écrit l'ex-élue (voir le tweet ici), qui a fustigé que les contrôleurs et les passagers n’aient pas bronché.

Si les usagers du réseau social ont raillé le message d’Anne-Yvonne Le Dain (vu plus de dix millions de fois !), c’est parce qu’il était accompagné d’une photo où l’on aperçoit une partie du visage du propriétaire, sans son autorisation. Mais surtout parce que ce brave toutou, un golden retriever, allongé aux pieds de son maître, n’avait pas l’air bien méchant.

« Un gamin peut lui marcher sur la queue »

Ce n’est pas la première fois que l’ex-parlementaire constate que des toutous voyagent sans muselière, confie Anne-Yvonne Le Dain, à 20 Minutes. « La plupart des chiens, même parfois les plus gros » n’ont aucune protection anti-morsures, assure l’ex-parlementaire, qui a pris cette photo dans un Montpellier-Paris. Ce golden retriever là était « complètement étalé. Il fallait l’enjamber pour prendre l’allée. Il est adorable, je n’ai rien contre ce chien-là », mais un gros toutou comme celui-là doit être muselé, dans un train, renchérit l’élue. « Un gamin peut passer, lui marcher sur la queue sans faire exprès, et le chien va se défendre ! (…) J’étais tellement abasourdie, que j’ai fait une photo. »

Anne-Yvonne Le Dain le concède, à cause de son tweet, elle s’est pris « une volée de bois vert de tous les côtés ». Mais elle ne regrette rien, dit-elle. « Il y a un règlement ! », gronde l’ancienne élue.

Museler les gros chiens, c’est obligatoire dans les trains

D’un point de vue strictement réglementaire, Anne-Yvonne Le Dain a raison : museler un tel chien est obligatoire, dans le train. Sur ses différents sites (SNCF Voyageurs et SNCF Connect), la SNCF précise que les chiens de cette taille, quels qu’ils soient, doivent être muselés tout au long du voyage. Seuls les petits toutous, transportés dans un sac ou un panier, sont tolérés sans muselières. Une exception est également accordée aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance : « Si votre animal se déplace habituellement sans muselière, ne changez pas ses habitudes une fois à bord », indique la SNCF.

A noter, la loi française impose aux propriétaires de chiens de 1re et de 2e catégories (dont le golden retriever ne fait pas partie) de les museler sur la voie publique. Si les toutous de 2e catégorie ont, par ailleurs, le droit d’accéder aux transports en commun et aux lieux publics s’ils portent une muselière, pour ceux de la 1re catégorie, c’est interdit.

« C’est clair qu’il a l’air menaçant ce bon vieux pépère »

Sur X, il est difficile de trouver un message de soutien à l’ex-députée PS. Si son tweet comptabilise un peu plus de 800 likes, ce lundi matin, les moqueries, voire les insultes, se comptent en milliers. « C’est clair qu’il a l’air menaçant ce bon vieux pépère », réagit un internaute. Vous paraissez bien plus agressive que ce beau toutou », écrit un autre. « Dans les transports en commun, ce genre de chiens récolte plutôt les caresses que les reproches », tempère un usager de X.

Des personnalités ont également bondi sur le tweet d’Anne-Yvonne Le Dain, notamment Christophe Beaugrand ou Bruno Guillon. Mais la réaction la plus relayée, c’est celle d’Hugo Clément. « La dernière fois que j’ai croisé un golden, il s’est mis sur le dos pour me demander une caresse, a ironisé le journaliste, très engagé pour la cause animale. J’étais tétanisé. J’ai immédiatement porté plainte. »

Hugo Clément dit avoir eu le propriétaire au téléphone

L’animateur de Nos grandes décisions, sur France 2, dit même avoir eu le propriétaire du chien photographié par l’ancienne parlementaire PS, au téléphone. « Ce monsieur (…) me dit que vous n’êtes pas venu lui parler et que vous avez pris la photo en douce, sans son accord. Il me précise aussi qu’il voyage toujours avec une muselière, et qu’il la met dès qu’un passager, ayant peur des chiens, se sent mal à l’aise (…) La prochaine fois, n’hésitez pas à entamer un dialogue avant de tweeter. »

Quant à ceux, a tweeté Hugo Clément, qui disent que même un toutou gentil « peut tuer, c’est vrai. Un chien, même gentil, peut tuer. En moyenne, deux décès par an en France sont causés par des chiens. Vous avez plus de chances de vous faire tuer par un humain. »

« Toutes les semaines des enfants avec [des] morsures de chiens »

Doit-on se méfier des chiens, même s’ils sont absolument adorables, à première vue ? Un médecin urgentiste a répondu à ce buzz dominical par un thread, sur X, où il explique que oui, un « chien, aussi gentil et doux soit-il, quand il est en public, avec des gens inconnus, doit porter une muselière ». « Aux urgences pédiatriques, je vois toutes les semaines des enfants avec [des] morsures de chiens. Je peux vous dire que [dans] 70 % au moins de ses blessures, le chien, "il est gentil, il n’a jamais mordu personne, vraiment on [ne] comprend pas" ».

Dans le cas dénoncé par l’élue, « imaginez (…) qu’un gamin trébuche en marchant sur la queue du chien. Le chien se retourne et lui chope la cheville. Le chien est gentil, il a juste eu mal. J’ai déjà eu ça. Section du tendon d’Achille, le gamin sous morphine, direct ! » Pour ce médecin, « il suffit d’une seule fois. Et tout le monde en paye les conséquences, y compris la pauvre bête. » « Tous les gens ont de gentils chiens, renchérit Anne-Yvonne Le Dain, auprès de 20 Minutes. "Il n’a jamais mordu personne, ma bonne dame !" .. jusqu’au jour où il mord. »