C’est quoi la nouvelle mode du romantique/cute core ?

Imaginez un instant la fusion des styles « coquette », « champêtre », « kawaï » et « romcom ». Le résultat de cette foire aux hashtags ? Le romantic/cute core, récemment apparu lors d’un défilé haute couture à la dernière Fashion Week de Paris. Une nouvelle tendance qui s’annonce déjà comme incontournable.

Défilé Altuzarra Pringtemps été 2024 - Shutterstock

Un mélange de tout ce qui est mignon

En 2024, la mode est claire : les rubans sont à l’honneur, et le style romantic/cute core est en vogue. Prédite par une étude de Pinterest Insights, cette tendance s’enracine profondément dans la culture « kawaï », appréciée par les amateurs de manga et de la culture pop japonaise.

Inspiré de la mode japonaise, le romantic/cute core se distingue par ses pièces comme les robes en tulle volumineuses et les teintes pastel, accompagnées de guêtres et de sacs peluches, des accessoires tout droit sortis de l’excentrique style Harajuku (du nom du quartier de Tokyo réputé pour être un haut lieu de la sape nippone).

Magasin cute et Kawai à Tokyo dans le quartier Harajuku. - Yuri Kageyam

Une version adulte du « cute core »

A la différence du style Harajuku, le romantic/cute core privilégie la subtilité avec des accessoires moins imposants, les matières délicates, le tulle on l’a déjà dit, ainsi que des couleurs sobres à l’image du marron ou du noir.

Défilé Altuzarra à New York - Pixelformula

Plus mature que les tendances précédentes, le romantic/cute core puise également dans la mouvance TikTok « romcom », où la jeunesse s’abreuve des comédies romantiques des années 2000. Pour faire simple, le style est glamour et vintage.

Image de la comédie romantique "HEARTBREAKERS" [US 2001] JENNIFER LOVE HEWITT - RONALDGRANT

Des marques de luxe telles que Nina Ricci, Erdem, Altuzarra et Bora Aksu ont mis en avant le romantic/cutecore lors de leurs défilés pour la collection printemps 2024. Et la chanteuse espagnole Rosalía se l’est déjà appropriée, signe de l’avènement plus que probable de ce mouvement aux nombreuses inspirations au-delà des podiums.