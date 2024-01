L’extravagance est à l’honneur sur les podiums de la mode masculine. Les maisons de couture s’éloignent des sentiers battus une fois de plus en présentant des articles uniques, parfois incompris, suscitant ainsi des questionnements. Que ce soit Dior avec ses ballerines, Bluemarble avec son chapeau en fourrure démesuré, ou Egonlab avec son t-shirt invisible, les avis divergent. Adulées ou détestées, voici les pièces surprenantes de la Fashion Week masculine de Paris qui ont polarisé le public.

Les ballerines pour homme

Mannequin au défilé Dior Homme à la Paris Fashion Wee 2024. - JM HAEDRICH/SIPA

En cuir noir ou matelassé, ornées de rubans, les ballerines pour homme de Dior Homme ont suscité un vif intérêt. S’inscrivant dans la tendance, cette paire de chaussures, plus traditionnellement associée au dressing féminin, affirme une fois de plus sa place dans la mode masculine. Surprenant sur un podium Dior ? Absolument ! Mais unique ? Pas vraiment, la maison de couture Balenciaga avait déjà fait sensation lors de son défilé automne hiver 2023-2024 avec sa paire de ballerines pour homme « Léopold », déclinée en bleu, or ou noir.

Alors, est-ce que Dior anticipe la future tendance ? Certainement ! Inspirée par la tendance balletcore, qui puise son inspiration dans les danseurs classiques, la collection imaginée par Kim Jones rend hommage à son oncle, le danseur de ballet Colin Jones. Remises au goût du jour avec des chaussettes hautes, ces chaussures se confondent presque avec des loafers, très populaires en ce moment dans le style papi cool de cette année. Plus légère, plus fine, plus « coquette », Dior a réussi à remettre sur le devant de la scène la chaussure la plus controversée d’internet.

Alors, peut-être que cette année, la ballerine pour homme deviendra l’incontournable ?

Le t-shirt invisible

Mannequin EGONLAB à la Paris Fashion Week - Shutterstock

Un haut invisible, voire inexistant, sur les podiums ? C’est ce que la maison de couture Egonlab a osé présenter. Réputée pour ses pièces pointues aux influences new wave et grunge, la marque à su surprendre son public avec un haut invisible remarquable, grâce à l’énorme étiquette de la marque collée sur le corps de leurs mannequins.

« Ce top n’est pas en tissu mais en maquillage. Nous voulions jouer avec l’effet trompe-l’œil, évoquant l’idée que l’on peut être trompé en manipulant l’image », ont déclaré ses créateurs Florentin Glémarec et Kevin Nompeix pour Numéro magazine. Unique et surprenante, la marque a su se faire remarquer parmi les présentations des 74 maisons de couture. En seulement cinq ans, cette jeune maison de couture a su aller au-delà de la simple collection de vêtements de prêt-à-porter, notamment avec son t-shirt difficilement portable.

Le chapeau en fourrure EXTRA LARGE

Mannequin au défilé Bluemarble à Paris - Pixelformula

La tendance des accessoires XXL s’étend maintenant aux chapeaux ! Après les bijoux, c’est au tour des couvre-chefs de prendre de l’ampleur. Lors de son défilé dans la capitale de l’amour, la maison de couture Bluemarble a dévoilé sa collection de chapeaux en fourrure démesurés, éclipsant les versions plus modestes des autres maisons. Arborant des motifs léopard ou des couleurs vives, l’accessoire a marqué les looks devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Alors que, de prime abord, le chapeau peut sembler difficile à porter, Bianca Censori a déjà prouvé le contraire en arborant dès le lendemain du défilé la tenue léopard complète de la collection masculine. Postée sur le compte Instagram de son conjoint Kanye West, reconnu pour ses tenues et son influence dans la mode, le chapeau a rapidement conquis le cœur des adeptes de la mode.

Entre ingéniosité, créativité et démesure, les maisons de couture Dior Homme, Egonlab, ou encore Bluemarble ont su, cette saison, redéfinir les limites de la mode masculine.