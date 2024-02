La femme de la soirée et la coiffure de l’année ? Dimanche, lors des Grammy Awards à Los Angeles, Miley Cyrus a éclipsé à elle seule le reste de la cérémonie. La chanteuse a interprété son tube Flowers, pour lequel elle a reçu deux récompenses pour la « meilleure performance solo pop » et pour « l’enregistrement de l’année », les tout premiers de sa carrière. Vêtue d’une robe à franges argentée vintage du créateur Bob Mackie, elle est apparue sur scène conquérante et avec une attitude guerrière.

Un détail (qui est loin d’en être un) de son look a particulièrement retenu l’attention : un brushing qui semblait vivre indépendamment de la tête de Miley Cyrus. Une chevelure tout en coiffé décoiffé et au volume ultra-gonflé qui virevoltait au moindre mouvement de l’artiste. Un hommage à Jane Fonda dans Barbarella ? Un clin d’œil à la choucroute démente de Bonnie Tyler ? Mais surtout, ce brushing XXL peut-il (enfin) opérer son grand retour ?

Une touche de « déglingue » dans le « glam »

Bob Recine, le coiffeur de la chanteuse depuis plusieurs années, a expliqué au site Byrdie s’être notamment inspiré de Raquel Welsh dans les années 1970. « L’an dernier, j’ai présenté un look effet mouillé pour les cheveux de Miley. Cette année, nous voulions quelque chose de sec et plus volumineux, avec des cheveux plus fournis, mais sexy, ébouriffés et palpables », a-t-il précisé sur Instagram.

Dinah Sultan, styliste tendance chez Peclers Paris, y voit aussi un hommage à la marraine de Miley Cyrus, la légende de la country Dolly Parton. « C’était la reine des mises en plis avec des cheveux hyperlaqués qui pouvaient presque faire penser à des perruques », rappelle-t-elle.

La chanteuse Dolly Parton dans le film « Straight Talk » en 1992. - REX FEATURES/SIPA

Ce brushing de l’espace n’est pas non plus sans évoquer les moumoutes sculpturales arborées par de nombreuses stars dans les années 1980. On pense bien évidemment à Bonnie Tyler mais aussi à Melanie Griffith dans Working Girls en 1988, pour ne citer qu’elles. « Hommes, femmes, tout le monde avait une espèce de mulet/mise en plis hyper spray sur la tête, c’était très marqueur de cette génération-là, de l’âge d’or de la pop américaine », souligne Dinah Sultan.

Melanie Griffith dans « Working Girl » de Mike Nichols. - RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Sublimé par Miley Cyrus aux Grammy Awards, ce coiffé décoiffé tout en volume tranche aussi notablement avec les canons de beauté actuels. « Hollywood a tout standardisé, analyse la styliste chez Peclers Paris. Aujourd’hui, les coupes de cheveux sont très slick (lissées), très appliquées, très maîtrisées… La coiffure de Taylor Swift à cette cérémonie, par exemple, est typique de ce qu’on voit sur les tapis rouges habituellement. Ou alors on tombe dans le fantasmagorique avec des personnalités comme Doja Cat qui peuvent pousser le bouchon un peu trop loin. Il y a toujours un déséquilibre entre "j’ai envie de choquer et en même temps j’ai envie de répondre aux codes du glam". Et là, Miley Cyrus ouvre une brèche en disant qu’on peut aussi être juste un peu déglingue. »

Le brushing de la revanche ?

Derrière ce brushing, il y a également un état d’esprit, comme cristallisé dans cette coupe de cheveux. Sur scène, Miley Cyrus nous raconte sa revanche sur son ex avec sa chanson Flowers (devenu depuis un hymne d’indépendance et de féminisme) mais aussi sur une industrie musicale qui a mis du temps à reconnaître ses talents. Une joie et une rage qui rejaillissent de sa prestation, mais aussi de son look.

Miley Cyrus sur la scène des Grammy Awards. - Chris Pizzello/AP/SIPA

« Ce corps très musculaire mais aussi son attitude, on voit qu’elle est dans la maîtrise totale d’elle-même, dans une espèce de libération et une assurance certaine », observe Dinah Sultan.

Plus tôt dans la soirée, sur le tapis rouge, Miley Cyrus avait déjà fait sensation en revêtant une autre robe, signée Martin Margiela, sorte d’armure entièrement réalisée en épingles à nourrice. Et déjà ces cheveux fous, gonflés à bloc et indomptables. Et si on s’en inspirait ? Vous vous imaginez débarquer comme Miley Cyrus à votre entretien annuel au boulot, pour obtenir enfin la promotion que vous méritez ? Et il ne serait pas trop classe votre open space, rempli de brushings XXL et de mulets 80’s ?

Total look ou frange touffue ?

En soirée, le look est carrément jouable. « On peut le jouer à fond, avec une robe drapée à paillettes, des collants opaques et des petits talons, suggère la styliste. Avec un look vintage aussi même si le risque c’est de faire un peu déguisement. »

Et dans la vie de tous les jours ? « C’est une coiffure qui peut s’installer mais de façon un peu plus ténue, peut-être pas autant et sur tout le contour du visage », tempère-t-elle. Son conseil ? Commencer tout simplement par une frange un peu plus folle et touffue, très en vogue.

Vous préférez l’audace ? Banco. « Il faut un peu de préparation, prévient Yumi, coiffeuse chez Yumi Studio. Il est déjà préférable d’avoir à la base une coupe mulet ou un peu shag, c’est-à-dire très dégradé. Avec des cheveux au carré ou longs, sans dégradés, vous ne verrez pas le volume sur les côtés, ça va retomber rapidement. » Autre conseil : ne vous lavez pas les cheveux. « Quand ils sont un peu plus sales, le volume tient beaucoup mieux », explique-t-elle.

Ensuite, humidifiez un peu vos cheveux et utilisez de gros rouleaux en velcro, à mettre mèche par mèche. Séchez les cheveux avec un diffuseur (le gros embout du sèche-cheveux) puis déroulez les bigoudis. Mettez un peu de laque et crêpez les racines avec un peigne, au-dessus et sur les côtés de la tête. Vous pouvez brosser un peu sur la surface mais attention à ne pas casser le crêpage. Finissez éventuellement avec un spray brillance.

Pour les plus timides, optez pour la version frange. « Avec ce style, on peut aussi mettre les rouleaux sur une frange un peu longue, une frange rideaux par exemple, pour créer ce volume sur la racine », conseille la coiffeuse. Et vous voilà prêt à tout déchirer.