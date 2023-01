La vengeance est un plat qui se mange froid, voire même glacial pour Miley Cyrus. Alors que sa consœur Shakira a attendu environ huit mois pour balancer sur le comportement déloyal de Gerard Piqué, père de ses enfants, qui a « troqué une Rolex pour une Casio », la chanteuse californienne a attendu trois ans pour peaufiner Flowers et le clip qui l’accompagne. Un titre qu’elle a sorti le 13 janvier, soit le jour où Liam Hemsworth fêtait ses 33 ans.









Et le cadeau que l’acteur de Hunger Games a reçu de son ex-femme vaut le détour. Outre la date de sortie qui ne semble pas vraiment due au hasard, les paroles de la chanson de Miley Cyrus sont une exacte réponse au titre de Bruno Mars, When I Was Your Man, sorti en 2012. Une musique pas anodine dans l’histoire du couple puisque la rumeur circule depuis longtemps que l’acteur l’aurait dédiée à la chanteuse à un moment de leur histoire – mouvementée depuis leur rencontre en 2009 sur le film The Last Song.

Girl power

Dans sa chanson, Bruno Mars raconte qu’il « aurait dû acheter des fleurs » à celle qui vient de rompre avec lui, lui « prendre la main », lui « accorder du temps », l’emmener « danser ». Miley Cyrus chante, dans Flowers, qu’elle peut s’acheter des fleurs elle-même, se tenir la main, s’aimer mieux que son ex pouvait le faire et danser tant qu’elle veut depuis qu’elle est célibataire. Si elle glisse qu’elle n’a aucune rancune, ce n’est pas vraiment ce que les fans ont retenu.

Et c’est là que le clip entre en jeu, car c’est vraiment un lot complet que Miley Cyrus semble avoir réservé à Liam Hemsworth dont elle a divorcé en 2019 après un an de mariage. On peut en effet voir la chanteuse danser, une chorégraphie qui n’est pas sans rappeler celle exécutée par le Joker de Joaquin Phoenix sur les marches d’une rue de Gotham City. Et elle porte une veste similaire (mais sans rien en dessous) à celle portée par Liam Hemsworth lors de l’avant-première de Avengers : Endgame. Ce tapis rouge avait été émaillé par un incident : l’acteur lui avait demandé de « bien se comporter pour une fois » alors qu’elle venait de lécher le revers de sa veste devant les photographes. En réponse, elle l’avait poussé pour être prise en photo toute seule.

Infidélités

Mais ce n’est pas tout. Le lieu où a été tournée cette scène est un motel où Liam Hemsworth avait visiblement ses habitudes durant leur relation, à en croire certaines sources, et où il l’aurait trompée pas moins de « 14 fois ».

S’il ne s’agit là que de rumeurs, Miley Cyrus les a en tout cas bien utilisées dans sa chanson et la vidéo qui l’accompagne, et se permet, à l’instar de Shakira, de faire un joli buzz. Flowers a été la chanson la plus streamée du week-end, avec 10,9 millions d’écoutes sur Spotify, comme le rapporte Forbes, elle a aussi été la plus écoutée sur Apple Music et 154.000 vidéos TikTok ont utilisé la chanson. Quant au clip, il a été visionné 33 millions de fois en deux jours sur YouTube (le compteur affiche 38 millions de vues aujourd’hui). Ce single annonce par ailleurs la sortie du prochain album studio de Miley Cyrus, Endless Summer Vacation, attendu le 10 mars.