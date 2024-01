Il est sous le feu des projecteurs depuis le début du mouvement. Eleveur en Haute-Garonne où il a lancé avec d’autres le premier barrage routier des agriculteurs, Jérôme Bayle est devenu une figure de la contestation du monde agricole. A 42 ans, barbe drue et tête le plus souvent couverte d’un bonnet, l’exploitant installé à Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne), est devenu le leader médiatique du mouvement, enchaînant les plateaux de télévision depuis plus d’une semaine.

Mais depuis ce vendredi soir, après avoir annoncé la levée du barrage de Carbonne (sud-ouest de Toulouse) à la suite des annonces faites par le Premier ministre, l’éleveur de bovins est surtout pointé du doigt sur les réseaux sociaux pour avoir trop facilement cédé face au gouvernement. Un extrait vidéo initialement diffusé par BFMTV, abondamment partagé sur la plateforme X (anciennement Twitter), a alimenté les plus folles rumeurs concernant la soi-disant « connivence » de l’éleveur occitan avec le pouvoir.

Jérôme Bayle de la FNSEA donne un petit papier au gouvernement pendant le discours d'Attal. Avec quoi d'inscrit dessus ? Sûrement son Rib ou sa dignité. Peut être les deux. #AgriculteursEnColere pic.twitter.com/Y6UFcEjW4x — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) January 26, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Le hashtag #SonRIB parmi les mots-clés les plus partagés sur X

Dans cette séquence largement commentée et repartagée, on y voit l’éleveur de bovins donner un petit bout de papier à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, qui était assis à côté de lui pendant la prise de parole de Gabriel Attal. Il n’en fallait pas plus pour que certains internautes imaginent les théories les plus farfelues, et considèrent l’éleveur comme « un traître ».

Beaucoup ont ainsi tenté d’expliquer, images à l’appui, que le « bout de papier » contenait les coordonnées bancaires de l’éleveur. Le hashtag #SonRIB s’est même hissé ce samedi matin parmi les mots-clés les plus partagés sur la plateforme X. « Jérôme Bayle remet sûrement son RIB et son téléphone à Christophe Béchu. En tout cas, il y a transaction, un arrangement bien orchestré », tweete une internaute ou encore « C’est le montant de sa facture ou son RIB que Bayle adresse a Béchu », se demande également un autre utilisateur de la plateforme.

« J’ai refusé un poste contre mon silence »

Interrogé ce samedi matin sur les rumeurs dont il est victime sur les réseaux sociaux, l’éleveur de bovins a rapidement démenti. « Contrairement à ce que pensent les gens, ce n’est pas mon RIB. J’espère que vous ne me trouvez pas assez con pour croire que je suis capable de donner mon RIB en direct […] Sur ce papier, c’était le numéro de téléphone d’une personne qui m’a écrit. Elle est dans une situation compliquée, c’était pour voir si le gouvernement pouvait l’aider par rapport à ses enfants », a déclaré l’agriculteur au micro de BFMTV.

Jérôme Bayle a également expliqué, pour attester de sa bonne foi, qu’avant le début du mouvement, il avait « refusé un poste » contre son « silence », sans préciser la nature du poste proposé. Et pour justifier la levée du barrage de Carbonne, qui lui est reproché par certains, il a affirmé avoir « gagné » sur trois points principaux : l’abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR), l’irrigation et les aides pour les éleveurs face à la maladie hémorragique épizootique (MHE).