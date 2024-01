A Carbonne (Haute-Garonne),

« Si aujourd’hui on en est là, c’est parce que je suis une grande gueule et que je dis les choses. » Il est aux alentours de 13 heures ce mardi à Carbonne (Haute-Garonne), sur le tout premier « blocus » installé par les agriculteurs français en colère et Jérôme Bayle a fendu brièvement l’armure. Sous le pont de l’autoroute A64, au milieu des fûts transformés en braseros et des plateaux de fromages artisanaux qui n’ont pas ouvert l’appétit à grand monde, le semeur de colère du Volvestre vient de tirer les larmes à certains de ses compagnons. Il a rendu hommage à Alexandra, l’agricultrice ariégeoise fauchée le matin même sur un blocus. « Une belle personne », dit d’elle le nouveau porte-voix des paysans, bien placé pour en parler. Parce que, la vie est tout de même bien cruelle, il la connaissait. Il y a deux jours elle lui envoyait un message pour lui dire combien elle était « fière » de son combat.

Manifestation des agriculteurs: « Le but, c'était justement de les sauver ». Sur l'A64, l'agriculteur Jérôme Bayle rend un hommage émouvant à la famille percutée en Ariège et annonce que le mouvement se poursuit. pic.twitter.com/zAPeJGRmYt — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) January 23, 2024

« Forcément, je culpabilise, glisse le jeune quadragénaire. Le but, ce n’était pas de laisser des gens au bord de la route, c’était justement de leur sauver la vie. » Mais pas question d’abandonner. Il vient d’apprendre que le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau compte se rendre en Ariège. « Si jamais il veut venir nous voir aussi, j’ai fait savoir que je refuse », annonce-t-il. Et personne n’épilogue.

« Il parle bien, il parle avec le cœur »

Il est comme ça. Plutôt « taiseux » en général, pas vraiment du genre à grimper sur les tables aux fêtes de village, puis intraitable quand une goutte d’eau vient à faire déborder son abreuvoir. La première « goutte », celle qui a tout déclenché, a douché il y a une semaine à peine sur la place du Capitole une manifestation – d’ampleur mais plutôt classique – des agriculteurs d’Occitanie. « On nous avait fait des petites annonces, on était déçus, alors on l’a tous poussé du coude pour qu’il prenne le micro parce qu’on sait qu’il parle bien, qu’il parle avec le cœur », témoigne un « collègue ».

Le discours au débotté, prononcé par un éleveur de vaches limousines sans drapeau syndical, s’est avéré fondateur. Il s’est transformé en puissant appel à la révolte. « Ce jour-là, cet homme a eu le courage de porter la croix de tous les agriculteurs », commente, admiratif, Jérôme Devic. Ce « voisin », connaissait déjà l’aspect « meneur d’hommes » de l’intéressé, mais surtout appliqué à l’organisation de foires aux bestiaux dans le Volvestre et à l’entraide entre exploitants. Quand, jeudi dernier, Jérôme Bayle a déclaré aux gendarmes qu’il préférait « qu’on [lui] tire une balle dans la tête », plutôt que de renoncer à poser ses bottes de paille sur l'A64, le personnage a été définitivement campé.

Depuis sur le barrage, c’est à lui que les gendarmes viennent murmurer à l’oreille quand un élu quelconque veut s’entretenir avec les manifestants. A lui aussi qu’on demande le programme du jour quand il débarque en doudoune, bonnet ou casquette manga vissée sur la tête, une fois ses bêtes soignées. Ce sont ses prestations sur les plateaux télé qu’on commente. Sans en prendre ombrage. Car le célibataire barbu, grand amateur de chasse, n’a pas besoin de se forger une légitimité agricole. Ici, tout le monde sait avec quelle fierté il inscrit ses bêtes dans des concours. « Il les nourrit tout seul en cultivant ses 200 hectares », assure Benjamin.

« Le malaise paysan, il connaît »

Chacun garde aussi en tête « ce qu’il a traversé », comme on dit avec délicatesse : le suicide de son père sur l’exploitation familiale, il y a dix ans. « Il se confie peu à ce sujet mais le malaise paysan, il connaît, il en a son propre vécu, son propre ressenti », souligne son ami. Il le vit encore d’ailleurs quand la Maladie hémorragique bovine (MHE) s’invite dans sa ferme, comme il y a quelques mois. Les indemnisations promises n’ont toujours pas pointé le bout de leur nez.

Un homme avisé donc, « qui a les couilles de dire ce qu’il pense », complète un supporteur un verre à la main. Et un redoutable combattant enfin. Benjamin le confesse en rigolant, il préfère tailler le bout de gras avec lui dans le froid sur une bretelle d’autoroute plutôt que de le croiser sur un terrain de rugby. « C’était un excellent troisième ligne centre, souvent capitaine. Mais un joueur rugueux, sanguin, le genre que les joueurs adverses détestent. » Voilà les envoyés du ministère prévenus.