Pour se faire une place dans le buzz médiatique, les community managers (CM) des grandes entreprises ont appris à surfer sur les actualités avec humour. Et si Decathlon s’était moqué en 2019 des raquettes de ping-pong de Louis Vuitton à 1.500 euros, le CM de Burger King s’est, lui, amusé du changement de gouvernement.

« Commandes à la Borne momentanément indisponibles », a écrit ironiquement le compte X français du fast-food, mardi, en référence à la démission de l’ancienne Première ministre Élisabeth Borne. Quelques heures plus tard, le géant de restauration rapide a ajouté : « Problème réglé, vous pouvez passer Attable », dans un jeu de mots évoquant la nomination de Gabriel Attal à Matignon.

« Tu feras moins le Darmalin »

Le trait d’humour, vu près de 3 millions de fois, a engrangé près de 30.000 likes. Certains internautes ont embrayé dans la même veine. Rayananas s’est interrogé : « On aura plus le menu à 49,3 € ? » en référence à cet article que l’ancienne cheffe du gouvernement a utilisé à de très nombreuses reprises.

« Tu feras moins le Darmalin dans quelques heures », a assuré Princertitude, alors que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a gardé son portefeuille. Un petit rayon d’humour alors que ce nouveau gouvernement provoque des inquiétudes, entre la maigre place des femmes et les mégas portefeuilles de Catherine Vautrin et d’Amélie Oudéa-Castéra, qui héritent respectivement du Travail et de la Santé et de l’Education et des Sports.