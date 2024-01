« L’école sera la mère des batailles de mon gouvernement et j’en serai le garant ». Lors de la passation de pouvoir avec sa successeuse vendredi matin, Gabriel Attal n’a pas fait semblant : l’Education nationale, « priorité absolue » d’Emmanuel Macron depuis 2017, sera une chasse gardée partagée par le Premier ministre et le président de la République. Il n’empêche, Amélie Oudéa-Castéra, déjà titulaire du portefeuille du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, va devoir se multiplier en 2024, une année déjà bien chargée pour elle. Il lui faudra désormais s’occuper en plus du ministère de l’Education nationale, une poudrière hautement inflammable.

L'emploi du temps d'Amélie Oudéa-Castéra. - Montage 20 Minutes

Un défi qui ne doit pas faire peur sur le papier à l’ancienne championne de tennis, réputée pour sa « belle mécanique intellectuelle », y compris chez ses opposants politiques. Mais il faudra tout de même que l’énarque de 45 ans, membre de la même promotion qu’Emmanuel Macron, apprenne à moins dormir la nuit, comme ses deux chefs directs.

20 Minutes s’est amusé à imaginer son emploi du temps : on prévient d’avance les contempteurs du second degré de s’abstenir de cliquer.