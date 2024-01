Une surprise. La nomination de la sarkozyste pur jus Rachida Dati à la tête du ministère de la Culture en a étonné plus d’un. Non seulement parce qu’en exfiltrant cette figure de la droite des LR, il s’agit d’un coup politique inattendu mais aussi car l’ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy est mise en examen pour corruption depuis juillet 2021.

Si le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a invoqué jeudi la « présomption d’innocence » concernant la nouvelle ministre de la Culture, et salué une « femme d’engagement », Rachida Dati n’en reste pas moins sous le radar de la justice. De quoi est-elle accusée ? Où en est l’enquête ? Que risque-t-elle ? 20 Minutes fait le point.

De quoi est accusée Rachida Dati ?

Les soupçons portent sur 900.000 euros reçus par Rachida Dati entre 2010 et 2012. Une somme provenant de RNBV, la filiale néerlandaise de l’alliance Renault-Nissan. A cette période, la nouvelle ministre de la Culture était avocate et députée européenne. Les investigations ont cherché à déterminer si ses honoraires correspondaient à une rémunération liée à sa qualité d’avocate ou s’il s’agissait d’un emploi de complaisance ayant pu masquer un lobbying au Parlement européen, interdit pour les eurodéputés.

Quelle est la défense de Rachida Dati ?

La nouvelle ministre de la Culture rejette fermement ces accusations. Elle dit avoir été payée pour une prestation sans lien avec son activité d’eurodéputée. Selon elle, il s’agit en réalité d’honoraires perçus au titre de son activité d’avocate, pour des conseils juridiques au profit de la filiale néerlandaise RNBV de Renault-Nissan.

Où en est l’enquête ?

Dans cette information judiciaire ouverte en juillet 2019, Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux, est mise en examen depuis juillet 2021 pour « corruption et trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public » et « recel d’abus de pouvoir ».

Les investigations réalisées par le juge d’instruction sont aujourd’hui terminées. Les parties attendent désormais le réquisitoire définitif du Parquet national financier (PNF). Ce sera ensuite au juge d’instruction de se prononcer sur les suites judiciaires qu’il entend donner à cette affaire. S’il estime que les faits sont constitutifs d’un délit, Rachida Dati pourrait être renvoyée devant le tribunal correctionnel afin d’être jugée. La nouvelle ministre devrait être fixée sur son sort dans les trois prochains mois.

En quoi consiste la seconde affaire d’enlèvement et séquestration dans laquelle son nom est cité ?

Le nom de Rachida Dati apparaît également dans une autre affaire. Tayeb Benabderrahmane, un lobbyiste et consultant franco-algérien a porté plainte contre Nasser Al-Khelaïfi pour enlèvement, séquestration et actes de torture. L’homme d’affaires accuse le patron du PSG d’être derrière son enlèvement et sa séquestration parce qu’il aurait détenu des documents sensibles.

Il affirme avoir été séquestré pendant six mois dans « un lieu de détention secret » adjacent au ministère de l’Intérieur et avoir été interrogé par des officiers qataris, notamment sur des documents qu’il détiendrait, potentiellement compromettants pour le patron du PSG. D’abord assigné à résidence dans un hôtel, il est finalement autorisé à quitter le Qatar en novembre de la même année, après avoir signé un protocole de confidentialité dans lequel il s’engageait à ne pas divulguer ces documents.

Une enquête du barreau de Paris cherche à comprendre le rôle de Rachida Dati dans la libération de Tayeb Benabderrahmane. Le 27 juin 2023, la mairie du 7e arrondissement de Paris dirigée par la nouvelle ministre Rachida Dati et les cabinets des avocats Francis Szpiner, Olivier Pardo et Renaud Semerdjian avaient été perquisitionnés dans cette affaire. Sollicité par 20 Minutes, l’entourage de Rachida Dati dénonçait à l’époque une « perquisition sur la base d’élucubrations d’un maître chanteur ». « Rachida Dati n’est en rien concernée par ce dossier. Les juges ont perquisitionné, et n’ont rien trouvé », complète cet entourage.