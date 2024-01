« Ce ministère, c’est un piédestal pour Rachida Dati pour les municipales »… Alors que jeudi en fin d’après-midi, le monde politique bruisse de rumeurs annonçant l’arrivée de la cheffe de file de la droite parisienne au gouvernement, Pierre-Yves Bournazel, un conseiller de Paris qui se voyait bien prendre la tête du camp macroniste pour 2026, fulmine. Un deal a en effet été conclu, comme le titre Le Monde : oui, elle entrera au gouvernement, mais en échange il faudra lui laisser la voie libre pour les prochaines élections municipales, sans mettre de candidat en face. Et elle gardera sa place de leadeuse de la droite à Paris.

Un calcul opéré par le chef de l’Etat lui-même, selon les Echos : « C’est d’Emmanuel Macron lui-même qu’est née l’idée de nommer Rachida Dati (mise en examen) à la Culture. C’est lui qui a mené la discussion, lui proposant aussi d’être sa candidate à Paris en 2026. L’Elysée n’en a averti Attal qu’en fin de journée. » Le président aurait jugé le camp macroniste incapable d’obtenir seul la première place du podium. Il aura peut-être aussi voulu punir Clément Beaune, l’ex-ministre des Transports tout juste débarqué du gouvernement, qui avait organisé la fronde sur la Loi Immigration, et s’affichait comme le meilleur candidat de renaissance pour Paris.

Son exclusion du parti lui bloquera-t-elle la route des municipales ?

A gauche, on doute de la viabilité de ce calcul, et on pointe le fait que la nouvelle ministre de la Culture vient d’être débarquée par son parti. « Cela va être compliqué de rester présidente du groupe LR en étant exclue des LR », affirme l’entourage d’Anne Hidalgo. La veille, la patronne de la droite parisienne avait, selon nos informations, annoncé lors d’une visio aux maires et parlementaires LR de la capitale que tout était convenu avec Eric Ciotti, qui n’aurait pas émis de véto, lui garantissant même qu’elle pourrait rester chez LR et lui demandant simplement de démissionner de la présidence du conseil national. Le parti de droite affiche désormais son « exclusion ». « Les maires LR ont dit leur intention que Rachida Dati continue à présider son groupe, à mon sens ça ne pose pas de difficultés, mais je souhaite qu’on arrive à une situation plus apaisée, parce que le terme d’exclusion me paraît fort », commente Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e.

Pas sûr que le fait d’être exclue de son camp ne bloque vraiment la voie à Rachida Dati la fonceuse. « Je souhaite bon courage à un candidat LR qui se présenterait contre Rachida Dati en 2026 », ironise Jean-Pierre Lecoq, qui pointe le fait que le groupe de droite au Conseil de Paris, Changer Paris, est déjà plus large que les seuls élus Les Républicains. « Si on veut gagner il faut tirer les enseignements de 2020. Nous avons perdu parce que les litses d'Agnès Buzyn [candidate Renaissance] se sont maintenues au second tour. Notamment dans les arrondissements bascule du 12e et 14e. Si l’entrée de Dati au gouvernement permet d’élargir la base, c’est plutôt intelligent », commente David Alphand, vice-président du groupe Changer Paris.

Mise en examen

En revanche, Rachida Dati n’apparaît pas particulièrement en odeur de sainteté avec le milieu culturel. « Le monde de la Culture fait savoir son incompréhension absolue face à la nomination d’une femme de droite qui n’a pas véritablement d’expérience pour ce ministère » a lâché une conseillère de la ministre sortante à TF1. « Bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu’ils vont traverser », a réagi la maire de Paris. « C’est triste de prendre en otage la culture qui n’est pas un secteur secondaire pour réaliser de petites opérations politiciennes » commente Ian Brossat, sénateur communiste et coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris.

Encore plus étonnant, la nouvelle ministre est mise en examen depuis juillet 2021 pour « corruption et trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public ». Un fait que ses opposants et opposantes ont aussitôt mis en avant. « Avant, un ministre mis en examen devait démissionner. Maintenant une mise en examen pour corruption peut être nommée ministre », a commenté le premier adjoint Emmanuel Grégoire, sur les rangs pour succéder à Anne Hidalgo. Un fait balayé d’un revers de main par le nouveau premier ministre, qui a mis en avant la « présomption d’innocence ».

Elle fustigeait les « traîtres »

La nomination de Rachida Dati à la Culture est d’autant plus étonnante qu’elle fustigeait hier les « traîtres de gauche et de traîtres de droite » qui se ralliaient au chef de l’Etat. D'autant que Dati affirmait vouloir se consacrer à Paris. « Elle a trahi ses engagements », fait remarquer Pierre-Yves Bournazel. Mais l’élue cherche peut-être par là à grandir en popularité auprès de l’opinion, et peut-être aussi à s’assurer de réseaux où elle n’excelle pas, comme le pointent certains commentateurs.

A gauche, l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a disposé d’un soutien étonnant, de la part d’Alice Coffin, qui non sans avoir souligné qu’elle était la cheffe d’une droite représentant « ce qui se fait de pire au niveau antiecologique et antisocial », a loué son courage et son verbe. « Elle fait partie des extrêmement rares femmes politiques qui n’ont pas peur des hommes », a souligné Alice Coffin, alors que le monde de la culture est secoué par plusieurs affaires de violences sexuelles. Et l’élue écologiste de conclure : « Je demande à Rachida Dati d’user de son verbe pour les mettre hors d’état de nuire. »