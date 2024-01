C’est une belle histoire, qui semble tout droit sortie d’un film. Un professeur d’histoire géographie a fait une étonnante découverte, ce mercredi 3 janvier, sur une plage de la commune de Montalivet en Gironde. Alors qu’il faisait son jogging, Jean Rouchaud a trouvé une bouteille à la mer échouée sur le littoral, avec à l’intérieur, une émouvante lettre de deuil.

« Ce matin, par hasard, j’ai vu une bouteille. Il y avait un truc dedans, avec une écriture. Je l’ai ramenée chez moi et je l’ai ouverte », raconte l’enseignant à France 3. Dans cette bouteille, scellée à l’aide de paraffine, « il y avait une lettre rédigée en anglais américain. C’est une fille qui écrivait à son père décédé ».

« Tu es ma légende »

Datée du 19 mars 2022, la missive a été écrite par une Américaine vivant à Provincetown dans le Massachussets. « Le père est décédé en 2021, à l’âge de 77 ans. Ce dernier était apparemment patron d’un bateau remorqueur. Visiblement la mer, c’était quelque chose de fondamental pour lui, et sa fille a balancé deux bouteilles à l’océan. L’une au moment de son décès et la deuxième, pour le premier anniversaire de sa mort », explique Jean Rouchaud.

« Tu es ma légende. Tous ceux qui te connaissaient t’aimaient, t’admiraient, te respectaient pour ce que tu étais. Tu étais généreux et fondamentalement gentil. Je suis plus que fière d’avoir été ta fille. Nous savons que le temps change tout, rien ne reste pareil, mais mon amour et mon admiration pour toi seront toujours là », peut-on notamment lire dans la lettre.

L’autrice de la lettre retrouvée grâce à Facebook

Afin d’identifier l’autrice de cette missive, Jean Rouchaud entreprend de faire une petite enquête sur les réseaux sociaux. « La lettre était signée. Le père, comme la fille, ont des pages Facebook. La page du père sert de lieu de recueillement », explique-t-il à France 3. Après avoir hésité, il contacte finalement la jeune femme sur Facebook, qui émue, lui répond rapidement. « Elle a confirmé tout ce que j’avais déduit sur la vie de son père. Et elle m’a expliqué que lorsqu’elle était submergée par le chagrin, elle lui écrivait ».

Postée sur la page Facebook consacrée à la commune de Montalivet, cette jolie histoire a suscité l’émotion des habitants. « Ce qui est rigolo, c’est que Provincetown ressemble énormément à Montalivet, c’est une petite station balnéaire avec un rivage dunaire et des plages, remarque encore Jean Rouchaud, on pourrait penser que c’est une ville miroir ! ».