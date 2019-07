L’appel posté sur Facebook, partagé plus de 78.000 fois, est parvenu jusqu’à la famille de la fillette, qui devrait prochainement récupérer son roman

« Alerte, une petite fille a besoin de vous !! ». C’est par ces mots que débutait le message posté sur Facebook début juillet par le comédien Raphaël Ferret, qui joue notamment dans la série Profilage sur TF1. L’acteur avait lancé un appel pour retrouver une petite fille âgée d’une dizaine d’années qui avait perdu, le 6 juillet dans un train reliant Paris à Grenoble, le roman qu’elle écrivait.

« Les amis, je lance une bouteille à la mer. Le 6 juillet dans le train Paris-Grenoble de 11h45, une petite fille de 10-11 ans (elle rentrait en 6e je crois) a oublié son cahier dans le train. Ce cahier est très particulier puisqu’il s’agit d’une histoire entièrement manuscrite d’une cinquantaine de pages !!! », raconte l’acteur sur Facebook.

« Ça me brise le cœur qu’elle ait tout perdu »

« Je trouve ça tellement chouette à notre époque qu’une fille de cet âge-là passe tout ce temps à écrire une histoire à la main (et croyez-moi ça a dû lui prendre du temps parce que c’est très bien écrit…), que ça me brise le cœur qu’elle ait tout perdu (ahhh… la vie sans sauvegarde…) », ajoute Raphaël Ferret.

Le comédien voyageait avec sa femme et ses enfants dans le même wagon que la fillette ce jour-là, dans « le carré famille ». En face de lui se trouvaient la petite-fille, son frère et une personne âgée, probablement son grand-père. Ce n’est qu’au moment de descendre du train, à l’arrivée à Grenoble, qu’il trouve le cahier de la fillette, qui elle était descendue à l’arrêt précédent à Lyon.

Raphaël Ferret raconte être allé voir le contrôleur qui lui a conseillé de laisser le carnet aux personnes responsables du ménage. « Je suis allé aux objets trouvés, il n’y avait personne, au guichet, ils n’avaient pas l’air intéressés par ma trouvaille, alors j’ai décidé de le garder et de tenter quelque chose sur Facebook », a également expliqué le comédien au HuffPost.

« Je dois la voir bientôt pour lui rendre son précieux !!»

L’histoire se finit bien. L’appel posté sur Facebook, partagé plus de 78.000 fois, est parvenu jusqu’à la famille de la fillette. « Elle s’appelle Adélie. Elle est en vacances chez ses grands-parents. Je l’ai eu au téléphone et je peux vous dire qu’elle était très heureuse d’avoir retrouvé son cahier et particulièrement touchée par ce bel élan de solidarité ! Sa grand-mère m’a même confié qu’elles en avaient pleuré de joie !!! », indique Raphaël Ferret dans un autre post Facebook.

« Je dois la voir bientôt pour lui rendre son précieux !!! Je mettrai bien sûr une petite photo de notre rencontre !!! Merci en tout cas à chacun d’entre vous d’avoir relayé cette histoire », a-t-il ajouté.

H. B.