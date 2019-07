Une bouteille à la mer. Illustration. — Antonio Doumas

Un Britannique a glissé un message dans une bouteille qu’il a larguée depuis un paquebot en 1969. La bouteille et son contenu ont été retrouvés en Australie par un père et son fils, rapporte The Guardian.

Paul Elliot et son fils ont déclaré à la radio ABC qu’ils avaient récemment découvert la bouteille sur la côte ouest de la péninsule d’Eyre, alors qu’ils pêchaient. Dans la lettre manuscrite datée du 17 novembre 1969, l’auteur, Paul Gilmore, se présente comme un jeune Anglais de 13 ans qui voyage sur le « Fairstar », un navire longeant la côte sud de l’Australie, de Fremantle à Melbourne.

« l’océan ne reste jamais immobile »

Dans la lettre, le jeune garçon demande à celui qui trouvera la lettre de lui répondre et indique une adresse à Melbourne. La radio a retrouvé le frère et la sœur de Paul Gilmore, Davide Griffin et Annie Crossland. La famille a vécu en Australie jusqu’en 1973, avant de rentrer au Royaume-Uni.

L’océanographe David Griffin a déclaré que la bouteille n’aurait pas pu rester à flot pendant cinquante ans au large de la côte sud, car « l’océan ne reste jamais immobile ». Il suppose que la bouteille avait été enterrée sur une plage pendant des années, puis renflouée par une tempête. La sœur de Paul Gilmore a expliqué qu’il était actuellement en croisière dans la mer Baltique.