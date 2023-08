« Le maire, c’est Oui-Oui »… Woippy, une ville trollée pour l’éternité

La fin de Twitter inquiète et à la question « qu’allez-vous retenir du réseau social ? », de nombreux internautes répondent unanimes « les ratios » « les Pessi », « le Listenbourg »… et surtout Woippy. Depuis plus d’un an, la petite ville de 13.000 habitants située près de Metz en Moselle est devenue la risée du réseau social. Et aujourd’hui, il est indéniable que Woippy restera pour toujours une ville culte d’Internet. Mais pour mieux comprendre ce phénomène du web, il faut remonter un peu dans le temps.

Nous sommes le 19 avril 2022 et c’est un soir comme un autre sur la Twittosphère. Mais très vite une altercation explose entre deux internautes, Johnny Sack et Nyra. Le ton monte et les noms d’oiseau fusent. Poussé à bout, le second révèle son adresse pour une convocation en duel. « Rue Germaine-***, 57140 Woippy ». Il n’en fallait pas plus à Twitter pour s’enflammer et se moquer de cette ville au nom enfantin, naïf et innocent. Selon les internautes, Woippy sortirait tout droit d’un film Disney et tout s’y déroulerait comme dans le monde des bisounours.

La grande imagination de Twitter

Avec une créativité sans limite, les Twittos s’acharnent alors gentiment sur la ville de Moselle. A Woippy, les maisons ressembleraient à celle des Sims, les habitants se réveilleraient sous la musique de Garfield et les grèves de train ressembleraient au jeu pour smartphone « Subway Surfers ». Oui-Oui conduirait un Uber et la police ne serait autre que la Pat Patrouille. Très vite, les marques prennent également la vague. Free dessine son téléphone pour enfants, Heetch imagine son service de chauffeur VTC avec le dessin animé Peppa Pig et Justin Bridou élabore sa propre glace goût saucisson.

Les téléphones à Woippy : pic.twitter.com/DAakY4bqvN — Free (@free) April 20, 2022



Troll partout, justice nulle part… Les avis sur Google sont également infestés par ce rapide buzz. Sur la page de la gare de Woippy, par exemple, quelques internautes ont pu laisser leurs marques. « Ce lieu est une véritable parenthèse dans ce monde brut, le chef de gare fait des danses sur le quai, les trains parlent entre eux, et en plus il n’y a pas de contrôleur », écrit l’un. « Gare magnifique, Woippy n’est pas une ville comme les autres, j’ai pu y rencontrer des trains à visages et qui parlaient. Ce fut vraiment incroyable je recommande fortement de visiter », ironise un autre [qui n’hésite pas à se faire appeler « Zinédine Zidane »]. « Féerique », « Merveilleuse gare. Thomas le train était très convivial », renchérissent d’autres internautes.

« La prochaine blague sur Woippy, je m’immole devant le coupable »

Woippy reste aujourd’hui omniprésente sur Twitter. Dans le langage du réseau social, la ville est même devenue un « arc », terme tiré des mangas pour parler de la construction d’une intrigue. Du récit, jusqu’au dénouement. Mais ici, le seul dénouement serait la chute de Twitter car il y a fort à parier que le délire autour de Woippy ne mourra jamais. Désormais, il rejoint même d’autres termes phares du troll 2.0, les « apagnan » et autres « quoicoubeh ».

A l’époque, le maire de la ville se réjouissait d’ailleurs de la situation. « Ce qui est parti d’un conflit peu plaisant a finalement pris une tournure de dérision plutôt sympathique, et a permis de calmer le tout », avait-il expliqué à BFMTV, en ajoutant qu’il prenait du plaisir à voir cet amusement autour de sa ville.

Mais pour d’autres habitants de la ville, le délire a assez duré. « La prochaine blague sur Woippy, je m’immole devant le coupable », critique l’un d’eux. Et ne leur dites surtout pas que le nom de leur ville sort tout droit d’un dessin animé marrant. A cela, certains répondront par quelques articles de journaux montrant une augmentation de la délinquance ou le meurtre d’une jeune femme « par un tireur fou ». Loin des affaires que connaît habituellement la Pat Patrouille.