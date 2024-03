Le salon de la téléphonie écrit un futur digne d’un film de science-fiction

Mobile World Congress ou Mobile World Progress ? Le salon de la téléphonie mobile qui s’est tenu du 26 au 29 février à Barcelone était cette année plus que jamais orienté vers le futur. Si les nouveaux smartphones, comme ceux de la Série 14 et 14 Pro de Xiaomi, ou le Magic6 Pro d’Honor, faisaient le buzz ; si l’on parlait déjà sur place de réseaux 5,5G avec des débits dix fois plus puissants, et que l’IA était sur toutes les lèvres, le public n’avait d’yeux que pour les concepts futuristes et autres prototypes qui jalonnaient les allées du salon. 20 Minutes en a repéré cinq, comme autant de pistes vers un futur décidément toujours plus connecté.

Le robot humanoïde qui manifeste des émotions

Déjà aperçu dans les allées du Consumer Show de Las Vegas en janvier, le robot Ameca de la firme britannique Engineered Arts faisait partie des attractions du Mobile World Congress.

Le robot humanoïde Ameca impressionne par la finesse et le naturel de ses expressions. - Engineered Arts

Encore un robot ? Oui, mais celui-ci est un robot humanoïde, et force est d’avouer que l’on n’en avait encore jamais vu d’aussi abouti. Intégrant dix-sept moteurs dans la tête, reproduisant presque à la perfection les expressions du visage humain, Ameca en devient assez déconcertant dès lors qu’il tourne la tête pour vous regarder, cligne des paupières, répond à vos questions avec un bel aplomb… et un soupçon d’émotion. Derrière, l’IA est là pour lui permettre de tenir des conversations, d’interpréter des requêtes et d’interagir à la manière d’un humain.

Pour l’heure, Ameca (qui ne sait pas encore marcher) coûterait 80.000 livres sterling dans sa version de bureau (soit 101.000 euros pour le buste et la tête), et 480.000 livres (560.000 euros) dans une version complète (avec un corps tout entier) ! Engineered Arts imagine que d’ici 10 à 20 ans, nous pourrions rencontrer ce type de machine dans notre quotidien.

Un concept phone qui s’enroule autour du poignet

Sur le stand Motorola, démonstration assez impressionnante d’un appareil longtemps fantasmé : celui du smartphone qui s’enroule autour du poignet. Encore assez imposant et volumineux, il est équipé de petites batteries alignées à l’arrière dans un boîtier incurvable, qui lui donne son côté flexible.

Le prototype de smartphone à écran de 6,9 pouces flexible de Motorola. - Motorola

Nommé Adoptive Display Concept, ce prototype de smartphone présenté avec une dalle OLED de 6,9 pouces était fonctionnel. Mais il n’a évidemment pour le moment pas vocation à être commercialisé. Du moins dans l’état : trop encombrant, intérieur en tissu mesh bien trop salissant, applications dédiées restant à inventer… Il reflète cependant le potentiel que les écrans souples, désormais au point, pourront avoir dans un futur proche.

Un PC avec un écran 100 % transparent

Véritablement bluffant, le prototype du PC à écran transparent présenté par Lenovo semble lui aussi ouvrir le champ des possibles.

Le prototype de PC ThinkBook présenté par Lenovo au Mobile World Congress 2024. - Lenovo

Soit un ordinateur portable qui dispose d’une dalle microLED de 17,3 pouces totalement transparente. Insérée entre deux plaques de verre Gorilla Glass 3 (donc particulièrement résistante), cette dalle permet de voir ce qui se trouve derrière elle, d’interroger un agent conversationnel IA pour obtenir des informations sur ce que l’on regarde à travers elle, mais aussi d’afficher tous les contenus et applications du PC (comme avec de la réalité augmentée). Offrant une luminosité jusqu’à 1.000 nits et doté d’un clavier entièrement tactile, ce PC futuriste n’offre pour le moment qu’une qualité d’affichage médiocre en HD (720p).

Un badge pour remplacer (ou pas !) nos smartphones

Première sortie publique européenne pour l’AI Pin, de la start-up Humane, qui en avait dévoilé le concept en décembre 2024.

Le projecteur incorporé dans l'AI Pin de Humane propose de nouvelles interactions. - Humane

L’appareil, qui se fixe sur un vêtement, est connecté au cloud à l’aide d’une carte SIM. Il se pilote à la voix et peut, grâce à l’IA, répondre à la plupart des questions à l’oral. Grâce à lui, il est également possible d’écouter de la musique, de prendre des photos et des vidéos avec sa caméra de 13 mégapixels, mais aussi projeter des informations dans le creux d’une main grâce à son laser bleu intégré.

Sans doute complémentaire au smartphone (pour réduire son temps d’écran, par exemple), mais les premières démonstrations faites à Barcelone témoignent que l’AI Pin (déjà commercialisé aux USA moyennant 699 dollars) ne le remplacera pas complètement. Reste que la présence de Humane au Mobile World Congress, à Barcelone, laisse entendre que son AI Pi verra aussi le jour en Europe…

Une bague connectée pour checker sa santé

Ce n’est pas la première bague connectée sur le marché, mais ce pourrait être celle qui va fixer un standard. Samsung a présenté la sienne, et va tout faire pour l’imposer. Son nom : la Galaxy Ring.

La future bague connectée Galaxy Ring, de Samsung. - Samsung

Huit ans de R & D auront été nécessaires au constructeur pour concevoir cette bague principalement orientée vers la santé, sport et bien-être, notamment capable de réaliser des électrocardiogrammes et de mesurer la fréquence cardiaque de son propriétaire.

À travers l’application Samsung Health du constructeur, il sera ainsi possible de disposer d’un vrai hub personnel autour de sa santé. La bague pourrait également être utilisée pour le paiement sans contact. Disponible en trois teintes (noir, argent et or) et neuf tailles lors de son lancement – sans doute courant 2024 lorsque seront annoncés les smartphones Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 –, la Galaxy Ring disposera d’une autonomie de neuf jours et devrait être compatible avec tous les smartphones Android. Son prix reste un mystère.