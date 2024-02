Pourquoi l’ABS va changer radicalement notre pratique du vélo électrique

Un, deux, trois, soleil ! Quel cycliste n’a jamais eu peur de passer par-dessus le guidon de sa monture en cas de freinage d’urgence ? Porte d’un véhicule s’ouvrant brusquement, passage sur des pavés mouillés, ou sur un terrain gras à cause de la pluie… pour les deux-roues, les occasions d’être confronté au danger ne manquent pas. Danger qu’un système ABS, comme celui désormais proposé par Bosch pour les vélos à assistance électrique (VAE), permet de contourner, comme 20 Minutes a pu le constater.

L'eBike ABS de Bosch, particulièrement adapté pour sécuriser ses déplacements en vélo à assistance électrique en ville. - Bosch

1.000 calculs par seconde

Décliné du savoir-faire du constructeur dans le monde de l’automobile et des motos, l’eBike ABS de Bosch vise à sécuriser les utilisateurs de VAE en cas de freinage d’urgence, à leur éviter le blocage de la roue avant et donc de déraper ou, dans le pire des cas, de s’envoler. Bref, les cyclistes sur batterie vont pouvoir actionner leurs deux freins simultanément avec plus de confiance.

Le système consiste en l’ajout sur chaque roue d’un petit disque en carbone, d’une taille légèrement inférieure à celle des disques de freinage, ainsi que d’un discret boîtier de commande sur la fourche. Ne pesant que 217 g, ce dernier est le cœur du dispositif, une sorte de cerveau qui va calculer en permanence (plus de 1.000 fois par seconde) le différentiel de vitesse entre la roue avant et la roue arrière.

Dès que la roue avant tourne moins vite que la roue arrière (supposant que le freinage avant a été actionné), le boîtier régule la force du freinage. Comment ? En injectant plus ou moins de liquide de frein dans la durite du frein. Parallèlement, les mâchoires de frein vont adapter leur étreinte, évitant que la roue se bloque.

Pour nos essais, nous enfourchons un vélo équipé eBike ABS de la marque Kalkhoff (le modèle Image 7 Excite + ABS). Précisons ici que pour des raisons d’homologation, l’ABS ne peut équiper un VAE qu’en première monte. Impossible de le greffer sur sa monture, fut-elle équipée Bosch, après un achat. Comptez, d’après le fabricant, un surcoût de 400 euros, environ, auprès d’une dizaine de marques partenaires comme Riese & Müller, Cube Bikes, Kettler, KTM et Kalkhoff. Dommage que Moustache, pourtant fidèle à Bosch, ne le propose pas (encore ?).

Un freinage plus long mais en toute confiance

L’idée est donc de réaliser des freinages d’urgence et de serrer comme un dératé la poignée de frein gauche, celle qui correspond à la roue avant (et que les cyclistes ont pour habitude de ne serrer qu’avec parcimonie, voire de ne pas serrer du tout… de peur de passer par-dessus leur guidon).

Premier essai sur un sol bitumé et sec. Lancés à 25 km/h (la vitesse maximale réglementaire) nous prenons un arbre comme repère à partir duquel nous actionnons tout d’abord et uniquement le frein arrière. Notre vitesse est instantanément cassée mais la roue chasse, dérape, nous imposant de retrouver notre équilibre avec nos jambes en quittant les pédales. Pire, notre trajectoire devient un instant incontrôlable. Un obstacle ou un véhicule se seraient trouvé sur le côté que nous l’aurions sans doute heurté.

Second essai avec les freins avant et arrières. Nous prenons soin de moduler la pression sur le frein avant, parvenons à mieux maîtriser notre trajectoire mais le dérapage, certes plus contrôlé, reste inévitable.

Placé sur la fourche avant, le module eBike ABS effectue 1.000 calculs à la seconde pour évaluer le différentiel de vitesse entre la roue avant et la roue arrière. - Julian Mittelstaedt/Bosch

Dernier essai en activant uniquement le frein avant. « N’hésite pas ! », lance notre hôte de chez Bosch, craignant qu’on se la joue timide sur la manette. Que nous écrasons, donc. Surprise : pas de dérapage, de roue qui chasse et encore moins de roue avant qui se bloque. Pas de perte d’adhérence, d’arrière de vélo qui se soulève, ni de perte de stabilité. À la place, un freinage régulier, progressif mais rapide, durant lequel nous ne perdons ni notre équilibre… ni notre confiance. Mais un freinage plus long, comme en témoigne l’arbre qui nous sert de repère. Ou plutôt moins court !

Nous renouvelons nos essais sur d’autres natures de terrain. Chemin forestier sablonneux, sentier boueux, recouvert de feuilles détrempées… le constat est systématique. Certes, le système ABS qui équipe notre monture allonge de façon significative notre distance de freinage, mais en l’utilisant, nous n’avons jamais l’impression de nous mettre en danger en freinant brutalement. Mieux (pire ?) : nous gagnons en confiance et nous autorisons à rouler peut-être un peu plus vite que d’accoutumée, en étant plus sereins. De quoi, pourquoi pas, séduire aussi les VTTistes, pour leurs virages en épingle. A noter d’ailleurs que le système ABS se désactive automatiquement en dessous de 6 km/h… ce qui peut être pratique, justement, dans ce type de situation.

Du vélo de ville au vélo-cargo

Bosch adapte son eBike ABS à la nature du vélo ou de la sortie effectuée. Selon les vélos, il est ainsi possible de disposer d’un ABS optimisé pour des déplacements urbains, de la ballade, du VTT et même du vélo-cargo. Libre aux fabricants de proposer différents profils de freinage à leurs utilisateurs.

Avec son poids déporté à l'avant, le vélo cargo est un client de rêve pour l'eBike ABS de Bosch, en cas de freinage d'urgence. - Bosch

Nos tests de l’eBike ABS de Bosch nous ont à ce point semblé concluants, que s’en passer en retrouvant notre classique VAE nous a fait un petit quelque chose… Les performances constatées induisent un très net renforcement de la sécurité et nous ne saurions trop conseiller aux jeunes parents, désireux de s’équiper d’un VAE avec siège enfant, d’essayer un vélo avec ABS avant de faire leur choix. Voire aux débutants, ou aux seniors qui souhaitent s’équiper d’un VAE, tant le procédé rassure et permet de gagner en confiance. On regrette seulement que le capteur fixé sur le côté gauche de la fourche ne soit pas mieux intégré. N’y a-t-il pas un risque de casse en cas de chute, même accidentelle, du vélo ?

Apparu en 2022 après des premiers essais en 2018 (avec un capteur 75 % plus opulent) le système eBike ABS de Bosch s’impose donc comme un véritable ange gardien pour les cyclistes qui en disposent. Grâce à lui, finie la perte de contrôle en cas de freinage d’urgence : l’adhérence et la stabilité sont conservées. Certes, le procédé est onéreux et restera encore un temps cantonné à des VAE pas toujours accessibles.

Bosch compte évidemment sur une augmentation de sa production pour en réduire le coup. On peut imaginer aussi que la concurrence (dont Shimano et Blubrake), risque de dynamiser le marché et de participer à une baisse de prix. À moins que l’ABS finisse, comme sur les voitures et les motos, par devenir obligatoire sur les VAE. Selon Bosch, si l’ensemble du parc de vélos à assistance électrique était équipé d’un freinage ABS, le nombre d’accidents pourrait être réduit de 29 %…