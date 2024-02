Victime d’une cyberattaque, l’hôpital d’Armentières rouvre les urgences

Début de retour à la normale. La direction du centre hospitalier d’Armentières, dans le Nord, a annoncé, ce mardi, la réouverture des services d’urgence. L’hôpital avait été victime d’une cyberattaque dans la nuit du 10 au 11 février. Dans un communiqué, la direction commune de l’hôpital et du CHU de Lille a également expliqué avoir « engagé des mesures d’urgence et de sécurité pour assurer la continuité des soins, garantir la sécurité des patients, et protéger les données face aux attaques des pirates informatiques ».

« Aucun patient n’a été mis en danger »

Les deux établissements travaillent avec des experts diligentés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour résoudre cet « événement grave ». « Aucun patient n’a été mis en danger », estiment-ils.

Une plainte a été déposée afin de « retrouver les auteurs de cette agression particulièrement condamnable, s’agissant d’un hôpital public ». Selon les deux hôpitaux, des investigations sont en cours pour tenter d’isoler et d’identifier les traces retrouvées au sein du système d’information. Des mesures de sécurité supplémentaires sont également en cours de déploiement en attendant le retour à la normale et la réouverture d'autres services.