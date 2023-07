L’aéroport de Montpellier (Hérault) a été victime d’une vaste cyberattaque, dans la nuit de samedi à dimanche. « Une partie de nos systèmes informatiques » a été touchée, a détaillé le président du directoire, Emmanuel Brehmer, dans un communiqué, mercredi.

La plate-forme tient toutefois à rassurer les voyageurs et ses partenaires. « La situation est sous contrôle et nous disposons de sauvegardes, a expliqué le patron de l’aéroport. Par précaution, nous avons également décidé de couper des systèmes non impactés. Les équipes techniques, avec le soutien d’un partenaire expert en cybersécurité, sont pleinement mobilisées et travaillent sans relâche depuis dimanche. » Les systèmes informatiques de Montpellier-Méditerranée seront rétablis « graduellement ».

« Il n’y aurait pas eu de fuite de données »

Cette cyberattaque n’a toutefois pas eu d’importants impacts sur le trafic. « Bien que certains vols aient subi des retards minimes, ils ont tous été assurés depuis le début de cet incident », assure Emmanuel Brehmer. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

« D’après les premiers éléments techniques dont nous disposons, il n’y aurait pas eu de fuite de données. Cependant, nous recommandons à tous une grande vigilance », a indiqué Emmanuel Brehmer, qui a présenté ses excuses aux clients et à ses partenaires.