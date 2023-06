Alerte au CHU de Rennes. L’hôpital est victime depuis mercredi d’une cyberattaque, a annoncé l’établissement hospitalier breton sur les réseaux sociaux. « Pas d’impact sur la prise en charge de nos patients », a précisé l’hôpital sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon le Télégramme et Ouest France, l’alerte a été donnée mercredi en début de soirée et une cellule de crise a été rapidement mise en place. Le site Internet du CHU de Rennes n’était toujours pas accessible jeudi matin. Les messageries et l’intranet sont également affectés, selon les deux quotidiens bretons.

Pas le premier CHU concerné

D’autres centres hospitaliers français ont été la cible de cyberattaques ces derniers mois, notamment celui de Brest qui avait dû fonctionner en mode dégradé pendant plusieurs semaines en mars dernier.

En décembre 2022, le centre hospitalier de Versailles avait également été la cible d’une cyberattaque par un groupe de hackers qui réclamait une rançon.