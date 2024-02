Elipson décolle les tympans avec la W35 Xi, l’Etoile noire audio française

Dans la grande saga Elipson, je voudrais la W35 Xi, l’Etoile noire, la nouvelle enceinte de la marque audio iconique française ! Avec ses 35 cm de diamètre la grosse boule que vient de lancer la firme fondée en 1938 détonne dans l’univers des enceintes de salon avec son design hors-norme. L’habit fait-il le moine ? 20 Minutes l’a testée.

L'enceinte de salon W35 Xi, l'Etoile noire de la marque audio française Elipson. - Elipson

Une sphère anti-vibrations

Quiconque aime un tant soit peu la hi-fi connaît Elipson. Fondée en 1938 par Joseph Léon, un inventeur de génie, la pépite française a longtemps su imposer son concept d’enceinte sphérique, plus tard repris chez Cabasse ou Devialet. Avec ses « boules » audio, elle connut notamment son heure de gloire en équipant les studios de la R.T.F., la Radiodiffusion Télévision Française, puis de l’O.R.T.F., l’Office de Radiodiffusion Française. Sphérique ? Oui, car selon Joseph Léon, le procédé permet comme aucun autre de parfaitement amortir les vibrations et d’éviter toute distorsion.

AirPlay 2 et Chromecast

Ave ses 35 cm de diamètre, la nouvelle W35 Xi est donc la digne héritière de ses aînées. Mais la fière enceinte ne renferme plus un seul haut-parleur, mais quatre, chacun amplifié indépendamment : deux HP médium/grave de 165 mm et deux tweeters de 25 mm. Ils sont disposés de part et d’autre de l’enceinte, ce qui lui permet de diffuser un son non pas directionnel, mais enveloppant, bien que proposant une image sonore en stéréo. À la clé, 350 Watts de puissance, quand même. Si vous avez la place (et le porte-monnaie !), il est possible de coupler deux W35 Xi pour former une paire stéréo, voire de leur associer davantage d’enceintes de la marque, ce modèle étant multiroom.

L'enceinte W35 Xi d'Elipson dispose de quatre haut-parleurs auto amplifiés. - Elipson

Bluetooth, elle est surtout Wifi, et qui plus est compatible AirPlay 2 (pour les produits Apple) et Chromecast (pour les Android). Ce qui lui permet de diffuser de la musique sans perte de qualité depuis la plupart des plateformes de streaming musical. La W35 Xi est par ailleurs compatible Hi-Rés audio pour une parfaite compatibilité avec les fichiers audio non compressés (soit en 24 bits/192 kHz), le graal pour les puristes. Elle dispose d’une entrée mini-jack (on peut donc lui brancher une platine vinyle, ou un lecteur externe), d’une prise Ethernet RJ45, mais pas de prise HDMI.

Adaptée à tous les registres

L’écoute est vraiment péchue et riche, avec un soin tout particulier au registre des médiums et des aigus. Étonnamment, son application ne propose pas d’égaliseur. Bien dommage, car on aurait parfois aimé doper un peu plus les basses, ou tout simplement donner à certains morceaux plus de rondeur et de chaleur.

Reste que cette enceinte peut s’adapter à tous les registres, des plus exigeants musicalement aux plus commerciaux, avec, qui plus est, une puissance qui décolle les tympans… moyennant, tout de même, un investissement de 699 euros ! La W35 Xi dispose par ailleurs de plusieurs supports proposés en option de 49 à 119 euros pour la suspendre, l’accrocher au mur ou la poser sur un pied ou un trépied.

À défaut de pouvoir investir 699 euros dans la W35 Xi, il est possible de s’en offrir la précédente génération, la W35 +, actuellement à 399 euros (contre 899 euros à son lacement !). Moins connectée (elle n’est ni AirPlay 2, ni Chromecast), sans doute plus basseuse, elle reste sinon en tout point identique à la Xi, son héritière.