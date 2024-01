Et si votre radiateur électrique pouvait, pour une fois, vous rapporter un peu d’argent ? C’est le drôle de pari d’Hestiia, une société nantaise présente cette semaine au fameux salon CES de Las Vegas. Au tout départ, en 2016, le projet était de valoriser la chaleur du réseau d’eau chaude sanitaire des logements. Mais le dispositif n’ayant pas suffisamment convaincu les entreprises, Alexandre Vinot et Camille Chenuil, deux potes ingénieurs, se sont rapidement tournés vers le moyen de récupérer à domicile la chaleur fatale des calculs informatiques servant à faire tourner nos sites Internet et applis du quotidien.

« La chaleur fatale, c’est cette chaleur émise par les appareils et ordinateurs lorsqu’ils fonctionnent. Et dans les data centers où sont réunis les serveurs des entreprises technologiques, toute cette chaleur accumulée est rejetée comme un déchet. C’est un véritable gaspillage si l’on considère que, dans le même temps, les gens chauffent leurs logements l’hiver avec des factures qui ne font que monter », explique Alexandre Vinot.

« Il suffit d’avoir de l’électricité et une connexion wifi »

L’idée des cofondateurs d’Hestiia est donc la suivante : concevoir des radiateurs domestiques dont la chaleur est produite par des puces informatiques. Aucune résistance électrique ne se trouve à l’intérieur de l’appareil baptisé MyEko. Toute la chaleur émise provient de cartes informatiques fonctionnant pour des entreprises clientes (IA, blockchain, sciences…). Un peu comme des mini data centers embarqués que l’on accroche aux murs du salon, d’une chambre ou d’une cuisine.

« Le principe technologique est déjà connu mais la grande innovation d’Hestiia c’est qu’il peut être déployé à grande échelle puisque nos radiateurs peuvent être vendus directement aux particuliers. C’est accessible à tout le monde, il suffit d’avoir de l’électricité et une connexion wifi, pas forcément avec la fibre. Le branchement est le même qu’un radiateur classique », insiste Alexandre Vinot. La chaleur diffusée est de type « double cœur », c’est-à-dire qu’elle mêle inertie et rayonnement.

Pour un euro dépensé, 18 centimes reversés

Mais l’originalité la plus intéressante pour les particuliers, c’est la perspective d’un retour sur investissement. Le radiateur MyEko est actuellement vendu au prix public de 990 euros. C’est plus cher que la plupart des modèles aux performances comparables. Sauf que Hestiia rémunère en retour les utilisateurs au tarif de 0,04 euro/kWh. « Pour un euro de chauffage dépensé, 18 centimes sont réversés », assure l’entreprise nantaise. Ce qui peut représenter jusqu’à 200 euros reversés par an pour un foyer. « On veut ramener un peu de pouvoir d’achat aux gens, justifie Alexandre Vinot. Nos clients ont fait un geste utile en accueillant chez eux des calculs informatiques au bénéfice d’entreprises. On les récompense pour ça. C’est du gagnant-gagnant. »

Pour l’heure, une centaine de radiateurs MyEko ont déjà été installés l’automne dernier dans le cadre d’une précommande. Environ 200 unités supplémentaires seront livrées en février. Puis au moins 500 ont déjà passé commande pour le reste de l’année 2024. S’ils se refusent à dévoiler des objectifs de croissance, les cofondateurs d’Hestiia considèrent que le potentiel de développement est « important », espérant même « réveiller le secteur du chauffage ». Pour s’en donner les moyens, ils visent une levée de fonds d’au moins 5 millions d’euros en 2024, après avoir déjà levé 2,7 millions l’an passé.