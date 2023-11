Ils inventent des lunettes anti-moustiques et anti-poux

Des lunettes aux superpouvoirs contre les super casse-pieds que sont les moustiques et les poux. Deux Rémois, Didier Janot et Antoine Quinzin, ont développé le concept Aloha, plus qu’une technologie ou un savoir-faire, c’est une innovation qu’ils ont brevetée. « Une bonne idée issue d’une réflexion futile à l’origine et qui a fait sourire dans la profession », confie Didier Janot.

C’est au contact du monde de la chimie que les cofondateurs de 15-1 Diffusion – société basée à Lyon, spécialisée et reconnue dans le licensing de marques prestigieuses dans l’optique – ont développé leur concept. Ils utilisent des matériaux à base de produits naturels dans lesquels « ils ont microcapsulé des répulsifs, naturels pour les poux, les moustiques. » La microencapsulation ? Un procédé qui existe depuis longtemps, et permet de conserver, dans des « capsules hermétique à l’oxygène, la propriété intacte, l’intégrité du produit que l’on met à l’intérieur », explique le quinquagénaire.

Bientôt des projets dans le luxe

« Quand on fait des lunettes avec ces matériaux et qu’elles sont portées, il y a une diffusion des produits autour de la matière et ça protège, ça crée une barrière », poursuit Didier Janot. Pour les deux entrepreneurs, « le champ d’application de ce brevet est sans limite ». Car ils se sont aperçus que leur procédé se met « sur n’importe quel support : un tissu, du bois, du cuir, etc. » Bref, la possibilité de créer une coque de téléphone ou des poignées de portes pour qu’elles soient antimicrobiennes.

Les deux cofondateurs de 15-1 Diffusion imaginent déjà d’autres innovations. Tenues secrètes, elles concernent les produits de luxe dans des matériaux nobles mais aussi l’industrie pour apporter de nouvelles fonctionnalités à des matériaux solides, textiles, peintures ou gels. Ainsi, ils projettent « d’ouvrir à Reims un laboratoire de recherche et de design sur leur découverte et ses déclinaisons ».

Première livraison de lunettes début 2024

Didier Janot l’assure : « On fait du sur-mesure » tant sur la concentration des principes actifs que sur la matière. Et annonce : « On est capable aujourd’hui de faire de la microencapsulation sur un fil. » Il imagine ainsi « une toile de tente antimoustique, un matelas anti-punaises de lit ».

Leur innovation et leurs lunettes augmentées par microencapsulation ont été présentées pour la première fois en septembre au Salon mondial de l’optique et tout dernièrement au Salon du Made in France. Les premières livraisons de leurs lunettes magiques sont prévues début 2024.