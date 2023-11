A un peu moins d’une dizaine de jours du lancement des illuminations de Strasbourg et de l’opération « Strasbourg capitale de Noël », le grand sapin qui trône place Kléber est presque prêt. Prêt à se faire admirer par plus de 2,5 millions de visiteurs qui sillonneront les marchés de Noël de la capitale alsacienne du 24 novembre au 24 décembre prochain.

Depuis trois semaines, électriciens, grimpeurs, paysagistes, s’affairent à raccorder et dissimuler les sept kilomètres de guirlandes électriques, placer les 400 éléments de décoration, pour certains lumineux, sur les 30 mètres de haut du conifère vieux de soixante-dix ans. Et c’est à l’expérimentée société alsacienne Sigmatech que revient, cette année encore, cet honneur. Celle qui a remporté l’appel d’offres de la ville de Strasbourg depuis 2014, a entièrement imaginé et réalisé la décoration de ce nouveau sapin 2023. « C’est une fierté, un rêve d’enfant », sourit son directeur général Romaric Gusto. Un rêve, certes, mais qui doit tenir des délais : il n’y aura pas de seconde chance le 24 novembre prochain. Aussi, une quinzaine de personnes travaillent sur la décoration du sapin, et « cela n’a pas été facile car cette année il pleut beaucoup et c’est venteux. L’arbre est bien mouillé », souligne Romaric Gusto.

Un sapin écolo et beau beau

Le thème de 2024 ? Le cœur… au sens large, puisque des Etablissements et service d’aide par le travail (Esat) ont activement participé à la création d’une partie des décors. Un décor quasiment nouveau, assure Romaric Gusto. « Il y aura des cœurs partout, mais pas forcément lumineux, pour ne pas qu’il y ait trop de confusion avec la Saint-Valentin, précise Sigmatech. Quant aux boules blanches, qui ont un système lumineux bicolore, elles apparaîtront en rouge ou blanc. Et les grosses boules rouges alors ? Elles sont cette année mates, opaques, tout comme les colliers de perles dorées qui ont été fabriqués en France et créés spécifiquement pour le grand sapin de Strasbourg par un Esat, près d’Albi.

« C’est un arbre relativement jeune, explique encore à 20 Minutes Romaric Gusto. Ses branches sont encore souples, il faut veiller à ne pas les surcharger ». Voilà pourquoi le poids maximal d’une décoration (les maisonnettes en métal, par exemple) ne doit pas dépasser les cinq kilos. Certains décors, pour la plupart faits à la main, sont fabriqués à partir de plastiques recyclés, de bois ou de Kelsch (cousus du côté de Sebach, en Alsace). Pour l’heure, l’habillage du sapin lui-même est terminé. Reste à installer le village de Noël au pied de l’arbre… et l’affaire sera dans la hotte.