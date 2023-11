La France qui brille, qui claque, qui trône au sommet de la hiérarchie mondiale, on la connaît. Ce sont les cosmétiques, le luxe, le vin, le fromage, le foie gras, la littérature… Toutes ces choses qu’on fait mieux que tout le monde, de manière (presque) objective. Des têtes d’affiche qu’on retrouve sans surprise au Salon du made in France, qui se tient jusqu’à ce dimanche à Paris.

Mais loin de se reposer sur ces grands classiques, d’autres stands ont l’ambition d’un Napoléon ou d’un Charlemagne, avec la volonté de marcher sur les standards d’autres Nations. Pâtes, bières, jeans, meubles, montres… On a demandé à ces conquérants comment vendre un produit déjà affilié à un autre drapeau. Le tout sans les classiques arguments « soutenir l’économie française », « créer de l’emploi » et autres « privilégions les circuits courts », certes valables mais trop attendus. Allez, c’est parti pour cinq Austerlitz.

Les pâtes Lustucru versus l’Italie, pour l’amour de la bonne forme

L’adversaire : Attention, gros morceau d’emblée avec l’un des seuls pays qui nous regarde droit dans les yeux niveau gastronomie. Difficile de faire duo plus iconique que les pâtes et l’Italie. Surtout au vu de la variété proposée par la Botte – penne, tortellini, spaghetti, gnocchi… Le plat étudiant par excellence, mais aussi un incontournable des restaurants ou de la cuisine de qualité.

Les pâtes Lustucru made in France peuvent-elles dépasser l'Italie ? - JLD/20 Minutes

L’argument made in France du stand Lustucru : « Il y a tout un savoir-faire et une tradition française sur les pâtes, il n’y a pas que l’Italie. Par exemple, Lustucru existe depuis 112 ans. On dispose d’ingrédients exceptionnels avec du blé français – l’un des meilleurs blés durs au monde – et des œufs de qualité made in France. Surtout, les Français préfèrent d’autres formes – ou dessins – dans leurs pâtes que les Italiens. Les pâtes MIF (made in France, merci de suivre) tapent donc souvent plus juste. Les coquillettes, par exemple, sont adorées. Une madeleine de Proust pour beaucoup, alors qu’elles sont assez impopulaires et méconnues en Italie. »

La Triple Bieres’n’Roses versus la Belgique, pour un peu de douceur

L’adversaire : La Triple belge est mondialement connue, notamment son porte-étendard, la Tripel Karmeliet – Tripel K pour les intimes. Boisson de référence, sans doute la plus connue des bières fortes (8,4 % d’alcool tout de même dans le cas de la 3K, allez-y doucement les loulous, à consommer avec modération), la Triple belge explique en partie la réputation du pays niveau boissons.

La Triple façon Bières'n'Roses made in France peut-elle détrôner la bière belge ? - JLD/20 Minutes

L’argument made in France du stand Bières’n’Roses : « Contrairement à la bière belge ou américaine, qui repose presque exclusivement sur la force, on propose une bière très puissante – 9 % d’alcool (plus que la triple K, cocorico) – mais avec aussi beaucoup de douceur en bouche. C’est tout le principe du Bières’n’roses, mêler la bière à l’élégance française. Le palais se sentira moins attaqué qu’avec une bière belge ou une IPA américaine, grâce à des notes plus légères et surprenantes, notamment du concombre. »

Le jean de l’atelier Tuffery versus les Etats-Unis, au nom du passé

L’adversaire : Si la France reste assez bien lotie dans le marché du vêtement et du prêt-à-porter, difficile de concurrencer les Etats-Unis sur le jean, le pantalon le plus iconique au monde, qui sera passé des workers américains à l’ensemble de la population mondiale ou presque.

Les jeans Tuffery made in France peuvent-ils détrôner le jean américain ? - JLD/20 Minutes

L’argument made in France du stand Tuffery : « Nos jeans aussi ont une histoire et du vécu. On rend notamment hommage aux ouvriers qui travaillaient sur les chemins de fer français au XIXe siècle et portaient des jeans. Il y a un gousset pour les montres de l’époque, ainsi qu’une poche arrière scindé en deux, qui permettait de changer seulement le fond de poche usé par les outils et la quincaillerie. C’est pour ce genre de détails sur notre passé qu’il faut acheter français ».

Les meubles Gllu versus la Suède, pour la solidité

L’adversaire : Si vous avez plus de 25 ans, vous avez 67 % de chance d’avoir déjà passé un samedi ou un dimanche dans les rayons d’un Ikea. La statistique monte à 98 % si vous avez emménagé avec votre conjoint ou conjointe. Le géant suédois règne sans partage sur le marché du meuble, avec ses notices à 63 étapes pas toujours évidentes, ses vis en trop et son rapport qualité/prix assez imbattable.

Les meubles Gllu made in France peuvent-ils dépasser le modèle suédois ? - JLD/20 Minutes

L’argument made in France du stand Gllu : « La France possède des bois massifs d’une qualité exceptionnelle, notamment les chênes et les châtaigniers, réputés à l’international. Par rapport aux meubles d’une certaine marque suédoise, qui vont se casser au premier déménagement, on parle ici du bois type de la bonne vieille commode de grand-mère qui a 200 ans – la commode, pas la grand-mère. Celle qui est incassable, indéboulonnable. Il y a aussi toute une histoire de la menuiserie en France, notamment les meubles Louis XV. »

La montre Julien Louis versus la Suisse, parce qu’on peut les battre (tout simplement)

L’adversaire : Le plus fort de ce quinté ? On ne sait pas. Mais le plus classe, assurément. La perfection des montres suisses, le savoir-faire et la précision des horlogers du pays… Cela tient désormais de la légende. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet et Omega paraissent inatteignables.

La montre Julien Louis peut-elle battre la Suisse ? - JLD/20 Minutes

L’argument du stand Julien Louis : « Il n’y a pas que les Suisses qui peuvent faire des montres, il y a aussi de grands horlogers en France. Et par rapport à une Rolex, on est sur une autre gamme de prix. Nous sommes plus accessibles, tout en ayant une qualité et un standing digne de la France. Il y a donc un rapport qualité/prix imbattables. »