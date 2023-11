Ecomatelas affiche des courbes généreuses. Cette entreprise montpelliéraine, qui offre, depuis 2017, une deuxième vie aux matelas dont se débarrassent les hôtels ou les fabricants de literie, devrait dépasser, cette année, les 1,8 million d’euros de chiffre d’affaires. Et il est hors de question, pour cette prometteuse start-up à la croissance exponentielle, que d’infâmes punaises de lit la mettent dans de beaux draps.

D’ailleurs, bien avant que ces bestioles ne fassent la Une des médias, quand Jérémie Adjedj, le président et fondateur d’Ecomatelas, a lancé son activité, il y a six ans, il a tout de suite mis en place un savant processus qui transforme n’importe quel matelas de seconde main en un matelas comme neuf. Propre, blanc, et garanti sans bébêtes, comme s’il sortait d’une usine. Mais moitié prix. « La lutte contre les punaises de lit, ce n’est pas nouveau, chez Ecomatelas, et ce n’est même pas, pour nous, un sujet d’actualité, assure à 20 Minutes Jérémie Adjedj. Nous savions, dès le départ, que cela aurait représenté un frein évident, pour nos consommateurs futurs, qu’il y ait un quelconque risque qu’il y ait des punaises de lit, ou même des acariens ou des bactéries, sur nos matelas. »

Ecomatelas a ainsi mis au point un procédé maison de désinfection, sans produit chimique, grâce au concours des chercheurs de l’Institut national d’étude et de lutte pour la lutte contre la punaise de lit (Inelp), capable d’éliminer 99,9 % des bactéries et des acariens. Et 100 % des punaises de lit. Cette technique ultra-performante, unique en France et approuvée par le bureau Veritas, a fait l’objet d’un dépôt de brevet, par la start-up montpelliéraine. Ainsi, chaque matelas reconditionné par Ecomatelas passe, pendant trois minutes, dans un grand tunnel, auquel aucune bestiole ne résiste.

« Chaque matelas subit un traitement triple, confie le fondateur de l’entreprise montpelliéraine. Une projection d’UV, d’abord pour la désinfection de surface, puis de la chaleur, à plus de 80°C, pour une désinfection en profondeur et pour éliminer les éventuelles punaises de lit, puis une projection d’air à très haut débit, avec un angle bien spécifique, pour décrocher les éventuels acariens, poussières et punaises de lit. Et, enfin, un aspirateur industriel élimine tous ces résidus. » Une machine bien moins énergivore que celle qu’utilisait, déjà, Ecomatelas, avant l’année dernière. « Ainsi, depuis 2017, nous n’avons jamais de soucis, chez nos clients », se réjouit Jérémie Adjedj.

La start-up « un petit peu » impactée par le buzz autour des punaises de lit

Il faut dire que la start-up héraultaise bénéficie de deux autres crans de sécurité. D’abord, les matelas qu’elle récupère auprès des hôtels ou des fabricants de literie sont encore, dans la quasi-totalité des cas, de bonne, voire d’excellente facture. Et surtout, Ecomatelas ne conserve pas la housse des matelas, elle ne garde que l’intérieur, la mousse ou le latex, notamment. Une assurance supplémentaire, pour la start-up, lorsque l’on sait que la quasi-totalité des punaises de lit vivent leur meilleure vie sur les housses des matelas. « Déjà, ça limite considérablement les risques », assure Jérémie Adjedj.

Mais si Ecomatelas se bat, pour montrer que les matelas qui sortent de son usine sont sains, il est vrai que la start-up a connu un petit coup de mou, depuis que les punaises de lit font couler tant d’encre, dans les rédactions. « On a été, c’est vrai, un petit peu impacté, déplore le fondateur de l’entreprise. Jusqu’en août, nous étions sur une croissance à plus de 50 %. Et en septembre, on a fait moins 25 %. Ça coïncide avec tout ce buzz, autour des punaises de lit, qui a commencé la deuxième semaine du mois de septembre. »

Un buzz complètement disproportionné, regrette Jérémie Adjedj. « On ne montre personne du doigt, mais c’est vrai qu’il y a un vrai média bashing sur les punaises de lit, qui a généré une sorte de psychose, qui a impacté tout le secteur de la seconde main, déplore le chef d’entreprise. Pas seulement nous, mais aussi les vêtements, notamment. Mais les punaises de lit, ce n’est pas nouveau. Il y en a toujours eu. Il y a eu quelques phénomènes isolés dans des trains ou dans des salles de cinéma, qui ont fait le buzz. »

Il n’y a même pas, poursuit-il, « de preuves de recrudescence des punaises de lit ces dernières semaines ». Mais il faut « rassurer nos clients, encore plus que d’habitude ».