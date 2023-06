Produire une partie de votre énergie électrique à l’aide de panneaux photovoltaïques, même si vous habitez en appartement ? Propriétaires ou locataires, une nouvelle solution se profile sur votre balcon ou terrasse : PowerStream. Lancé par EcoFlow, cet ingénieux dispositif qui associe panneaux solaires et système de stockage permettrait d’économiser entre 250 euros et 415 euros par an sur sa facture d’électricité. Pour en savoir plus, 20 Minutes a interrogé Joël Cibil Le Meudec, directeur France d’EcoFlow.

Jusqu’à 800 W d’électricité

Il fut un temps où les paraboles fleurissaient sur les balcons. Signe de temps, ce sont les panneaux photovoltaïques qui pourraient bien s’inviter aux façades des immeubles avec le dispositif PowerStream d’EcoFlow. Créée en 2017, cette société d’abord spécialisée dans les batteries, souhaite accéder à la demande croissante du public pour produire tout ou partie de son électricité grâce au solaire.





Le dispositif PowerStream d'EcoFlow pour produire de l'énergie solaire depuis son balcon. - EcoFlow





En un an, le nombre de français produisant leur propre énergie électrique grâce à des panneaux photovoltaïques aurait ainsi bondi de +64 %. 150 % en deux ans… Mais seuls les propriétaires de maisons y avaient jusqu’alors accès. « Les panneaux solaires de toit sont souvent onéreux et disgracieux, l’idée de PowerStream est de permettre à tous, propriétaires ou locataires, en maison ou en appartement, de produire jusqu’à 800 W d’électricité avec une solution mobile, qui puisse aussi fonctionner le soir grâce à une batterie qui aura stocké du courant dans la journée », explique Joël Cibil Le Meudec, directeur France d’EcoFlow.

De jour, comme de nuit

PowerStream se compose de deux panneaux solaires rigides de 400 W chacun à accrocher avec un systèle dédié ; d’un micro-onduleur à brancher sur secteur qui redistribue le courant produit dans le réseau domestique ; de deux prises connectées ; ainsi que d’une batterie portable de 2 kWh. Un câble plat, pouvant passer sous une fenêtre relie les panneaux à l’onduleur que l’on peut ainsi loger à l’intérieur. L’intérêt de ce dispositif est double.

D’abord, il produit en journée jusqu’à 800 W (si parfaitement orienté face au soleil). PowerStream peut ainsi couvrir de nombreux besoins, notamment ceux de l’ensemble de nos équipements constamment branchés (réfrigérateur, congélateur, ordinateur si l’on télétravaille), et ceux des appareils en veille. Ces besoins peuvent être évalués entre 200 et 300 W en continu. « En cas de consommation d’énergie supérieure à celle produite, le traditionnel réseau prend le relais », rassure le directeur d’EcoFlow.

Ensuite, l’énergie produite et non consommée en journée ne repart pas dans le réseau (quand bien même elle pourrait être revendue au fournisseur), mais est stockée dans la batterie. Pas de production inutile ! Laquelle batterie (d’une capacité de 2048 Wh) pourra délivrer son électricité le soir et la nuit, lorsque la production d’électricité des panneaux photovoltaïques sera nulle. Elle dispose pour cela d’une prise de 230 W ; d’une de 12V ; de deux ports USB-A et de deux ports USB-C. Largement assez pour y brancher son téléviseur et binge watcher à la nuit tombée sa série télévisée tout en rechargeant les smartphones de la maison. Mais pas forcément suffisant pour alimenter des plaques de cuisson, le four ou le lave-linge en soirée.

La batterie qui fait la différence

Bon point cependant : cette batterie est transportable. Certes, elle pèse 23 kg (le poids d’une grosse trottinette), mais on peut la déplacer et, pourquoi pas, l’emporter avec soi au camping cet été (ou dans son van pour un road trip !). Et cette batterie fait toute la différence par rapport à d’autres systèmes à base de simples panneaux photovoltaïques.





Pesant 23 kg, la batterie du système PowerStream peut être déplacée. - EcoFlow





Quant aux prises connectées fournies, elles permettent, via l’application du constructeur, de contrôler à distance ou en les programmant, les appareils qui leur sont associés, mais aussi de leur allouer l’énergie solaire produite. On peut ainsi privilégier l’alimentation d’un appareil en électricité gratuite et éviter de puiser de l’électricité payante dans le réseau. Donc de réaliser des économies.

Par rapport à une consommation d’électricité moyenne, et selon le prix du kilowattheure payé (de 20 à 40 centimes d’euros), les économies promises par PowerStream pourraient atteindre entre 250 et 415 euros.

Tentant ? Oui, mais avant d’investir 2.671 euros dans le kit PowerStream d’EcoFlow, encore faut-il d’abord bien se documenter. « Ce kit vise à compenser la consommation de base et de veille de la maison, pas à contribuer à la consommation active de la maison », rappelle Joël Cibil Le Meudec, directeur France d’EcoFlow. Même si 800 watts d’électricité produite (au maximum) sont loin d’être négligeables.

Gare aussi à ne pas électriser ses voisins : il est nécessaire de vous renseigner et de demander les autorisations nécessaires à la copro, voire à la municipalité, avant d’accrocher des panneaux solaires (même s’ils sont amovibles) sur votre balcon.