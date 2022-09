Si les panneaux solaires ont commencé à s’installer sur nos toits et dans nos campagnes il y a déjà de nombreuses années, la question de leur recyclage, elle, commence seulement à se poser. Mais la filière du photovoltaïque n’a pas attendu la dernière minute pour s’organiser dans ce sens. Et heureusement d’ailleurs, parce que de quelques milliers de tonnes à traiter aujourd’hui, la quantité de panneaux solaires en fin de vie devrait être multipliée par 10 dans moins d’une décennie. Reportage dans un centre de recyclage des Hauts-de-France où 200 tonnes ont été traitées sur la seule journée de mercredi.

Vous vous êtes toujours demandé à quoi pouvait bien servir cette fameuse « éco participation » (DEEE) de quelques centimes que l’on vous facture lorsque vous achetez un appareil électrique ou électronique ? Nous avons la réponse, concrète, du moins en ce qui concerne les panneaux solaires. Additionnés, ces petits montants constituent le budget de Soren, l’organisme agréé par l’Etat en charge de la collecte et du recyclage des panneaux solaires sur le territoire français. L’organisme, à but non lucratif, est détenu par huit acteurs principaux de la filière photovoltaïque, dont Engie, qui en assure la présidence. Aujourd’hui, la structure reste relativement petite avec ses 6 salariés et son budget de 6 millions d’euros. « Ce budget est essentiellement abondé par l’écotaxe. Mais nous provisionnons chaque année la même somme pour pouvoir faire face à l’augmentation de l’activité dans les années à venir », explique Vianney De Lavernée, président de Soren.

50.000 tonnes de panneaux par an d’ici une décennie

Quelques chiffres pour se faire une idée de ce que le futur réserve à la filière du recyclage des panneaux solaires. Entre 2015 et 2020, 16.000 tonnes ont été traitées. Sur le seul mois de juillet dernier, l’entreprise de recyclage Galloo, détentrice du marché pour deux ans, a passé 3.600 tonnes de panneaux usagés. En 2022, le chiffre devrait atteindre les 5.000 tonnes. « D’ici une dizaine d’années, on devrait arriver à des volumes de 50.000 tonnes annuels », assure le président de Soren. La manne n’est donc pas là de se tarir, notamment parce que le solaire a le vent en poupe. Rien qu’en 2021, ce sont 8 millions de panneaux qui ont été installés en France selon Soren.

L’autre avantage du photovoltaïque, outre fournir de l’énergie verte, c’est que les panneaux sont recyclables à 90 %. « L’aluminium, le cuivre, les feuilles métallisées qui les composent sont autant de matériaux qui constituent de la matière première réemployable. Même le verre sert à faire des matériaux de substitution », assure Rudy Hennion de Galloo. Les 10 % restants partent en valorisation énergétique avec une perte estimée entre 5 et 7 %. « Le recyclage est finalement une filière stratégique et écologique puisque, insiste Vianney De Lavernée. Cela permet d’économiser des ressources en créant de la matière première directement utilisable sur notre territoire ».

Le procédé de recyclage, assez simple, n’est pas spécifique aux panneaux solaires. Une fois les câbles d’alimentation coupés, les panneaux sont envoyés au broyage. Ce qui ressort du broyeur est ensuite passé dans des bains de densité différente permettant la récupération ciblée des matériaux. Certes, cela nécessite de très grosses machines, et certaines étapes sont assez fastidieuses. « Travailler en collaboration avec des entreprises de recyclage va nous permettre de réfléchir à la conception des futures générations de panneaux afin de faciliter encore leur traitement de fin de vie », ajoute le patron de Soren. Une vision à long terme, la durée de vie d’un panneau étant estimée entre 30 et 40 ans.