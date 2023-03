On n’est jamais trop prudent. A la mairie et à la métropole de Montpellier (Hérault), il est désormais strictement interdit d’utiliser ChatGPT, révèle Midi Libre. Dans une note interne, Manu Reynaud (EELV), l’élu chargé du numérique, a demandé aux services communaux et métropolitains de bannir de leurs usages cette étonnante intelligence artificielle, qui permet à quiconque de générer des textes et des conversations en un clic.

Les services de la ville et de la métropole de Montpellier exigent même désormais de leurs partenaires qu’ils n’utilisent pas les fonctionnalités de ChatGPT, « dans le cadre des contrats qui nous lient », indique l’élu écologiste, dans ce message interne, poursuit le quotidien régional. Cette interdiction est prise « par précaution », et « à titre conservatoire », en attendant que l’on connaisse mieux les contours de ce nouvel outil.









Depuis son avènement, ChatGPT, qui permet en quelques secondes à n’importe qui de générer les paroles d’une chanson, d’écrire une comptine ou de répondre à une question philosophique, fascine autant qu’il inquiète. La fiabilité des textes générés par cette intelligence artificielle n’est, notamment, pas garantie. Alors gare aux fake news.