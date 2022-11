Play ! La Paris Games Week se tient du 2 au 6 novembre 2022. Le plus grand salon français du jeu vidéo devrait confirmer son succès grandissant, alors que 73 % des Français jouent occasionnellement et que la France connaît 58 % de joueuses et de joueurs réguliers (source : Sell). A cette occasion, 20 Minutes vous propose sa panoplie gaming : écran, clavier, casque et volant hyper-réaliste, pour une immersion complète dans vos jeux vidéo sur PC et consoles.

Pour un son immersif : Casque Beach Stealth 700 Gen 2 Max, de Turtle Beach

Disponible en noir ou bleu chrome, le casque sans fil Beach Stealth 700 Gen 2 Max, de Turtle Beach propose des oreillettes réglables sur douze crans et une ergonomie générale adaptée aux longues sessions de jeu. Disposant de commandes physiques (ON/OFF ; volume casque ; volume micro ; modes ; Bluetooth) et d’un micro à bascule, il propose une connexion soit Bluetooth, soit RF 2,4 Ghz (avec dongle USB-A). C’est cette dernière que les gamers privilégieront pour gagner en réactivité. Ses haut-parleurs de 50 mm (contre 40 mm le plus souvent) livrent un son puissant, détaillé et très enveloppant. Les réglages peuvent être personnalisés à travers une application. Le casque existe en deux versions, optimisées Xbox pou PlayStation. 199 euros.





Le casque Beach Stealth 700 Gen 2 Max, de Turtle Beach - Turtle Beach





Notre avis : Hélas fourni sans housse, ni coque de protection, ce casque au rendu sonore exceptionnel et pas trop basseux ne peut être hélas être utilisé en mode filaire lorsque l’on aura épuisé son autonomie jusqu’à 40 heures environ. Attention : malgré ses confortables coussinets à mémoire de forme, son revêtement simili cuir peut susciter quelques suées chez certains… Il peut être utilisé pour de la simple écoute musicale.

Pour jouer en très grand : Moniteur Odyssey OLED G8, de Samsung

Au cœur de l’action avec l’Odyssey OLED G8, le premier moniteur de jeu OLED de Samsung ! Dévoilé au dernier salon IFA de Berlin, son format ultra-wide au ratio 21 : 9e flatte la rétine au premier coup d’œil. Incurvé, d’une surface de 34 pouces (86,36 cm), cet écran offre des images d’un contraste saisissant, mais aussi des couleurs saturées juste ce qu’il faut pour séduire les joueurs. Sa définition UWQHD (3440 x 1440 pixels) garantit un niveau de détails très exigeant.

L’appareil intègre le Gaming Hub Samsung, la plateforme en streaming du constructeur qui offre accès à des jeux issus de Xbox, NVIDIA GeForce Now, Google Stadia et Utomik. Son port HDMI 2.1 lui offre une compatibilité avec les consoles de jeux de dernière génération (PS5 et Xbox Series). Et petit plus, un anneau de LED à l’arrière de l’appareil reproduit les couleurs affichées à l’écran… comme sur les téléviseurs Ambilight de Philips. Disponibilité : 4e trimestre 2024, prix non communiqué).





Le moniteur Odyssey OLED G8, de Samsung - Samsung





Notre avis : Impressionnant par sa taille et sa finesse (3,9 mm pour la partie la plus fine), ce moniteur possède outre son intérêt flagrant pour le gaming, tous les atouts du téléviseur d’appoint. Wifi, il tourne sous TizenOS, le système d’exploitation pour TV de Samsung, et peut ainsi accéder à l’ensemble des plateformes de streaming et chaînes de télévision. Et il est fourni avec une télécommande !

Pour se prendre pour un vrai pilote : Volant PRO Racing Wheel, de Logitech G

Un simulateur de conduite plus vrai que nature à la maison ! Avec son Racing Wheel, Logitech G propose un volant de jeu à entraînement direct, pour une précision largement accrue. Doté de la technologie True Force du constructeur, cet équipement promet à son utilisateur de ressentir des sensations de piste extrêmement réalistes, allant jusqu’à transcrire les vibrations du moteur et les imperfections de la route. Ce volant, qui dispose de palettes de changement de vitesse magnétiques se veut ainsi au plus proche d’un volant de voiture de course professionnelle. Cinq profils utilisateurs peuvent être mémorisés. 1.099 euros.





Le volant PRO Racing Wheel, de Logitech G. - Logitech G





Notre avis : A ne réserver qu’aux seuls puristes compte tenu de son tarif (équivalent à celui d’un stage de pilotage sur circuit !), ce volant sans courroie de transmission vaut pour l’immersion qu’il procure. Il se monte et se démonte facilement, sur un simple bureau. Et peut-être utilisé avec ou sans pédalier optionnel, vendu 389 euros. Disponible en deux versions (PC/PS4/PS5 ou PC/XBox One Series X et S).

Pour illumnier son espace de jeu : Clavier Vulcan II Max, de Roccat

Faites le noir autour de vous, le clavier Vulcan II Max va illuminer votre espace de jeux comme jamais ! Complet, avec son pavé numérique (46,3 x 23,6 x 3,35 cm), il s’adresse aux gamers invétérés en quête d’une totale réactivité. Pouvant mémoriser jusqu’à quatre profiles de joueurs, ce clavier dispose de touches dont on peut choisir l’activation linéaire (plus rapide, car instantané), ou tactiles. Décuplant ses possibilités, une seconde couche de fonctions est programmable sur 24 touches qui s’allumeront lorsque les fonctions secondaires seront activées. 229 euros.





Le Clavier Vulcan II Max, de Roccat, et son repose poignets rétro éclairé. - Roccat





Notre avis : Séduisant, voire un peu tape à l’œil, ce clavier tire aussi son originalité de son repose poignet translucide rétroéclairé, une première dans le monde du gaming. Il est personnalisable, mais aussi amovible, permettant ainsi à chaque joueur de l’adopter, ou pas. Les touches opto-mécaniques (associant lumière et mécanique) ont été testées pour 100 millions d’activations, garantissant au clavier une grande longévité.

* Paris Expo, Porte de Versailles, Pavillon 1, tous les jours de 8h30 à 18h30. Billets uniquement disponibles en revente sur https://www.parisgamesweek.com/